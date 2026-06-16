Kích nâng ô tô và giá đỡ kích là những dụng cụ cần thiết để sử dụng trong quá trình thay lốp dự phòng dọc đường hoặc kiểm tra gầm xe nếu có trục trặc. Tuy nhiên, đây là phụ kiện ít khi sử dụng nên không phải ai cũng hiểu và nắm vững cách sử dụng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc phớt lờ hướng dẫn sử dụng kích nâng ô tô không chỉ gây móp méo khung gầm mà nguy hiểm hơn là dẫn đến những tai nạn sập gầm thương tâm. Nếu không muốn lần sửa xe này trở thành lần cuối cùng, hãy loại bỏ ngay 4 sai lầm phổ biến dưới đây.

Chủ quan với giới hạn tải trọng của kích nâng

Thị trường phụ kiện ô tô hiện nay tràn ngập các loại kích nâng với đủ mọi mức giá, nhưng không ít tài xế lại bỏ qua thông số quan trọng nhất là giới hạn tải trọng tối đa.

Kích nâng càn phù hợp với tải trọng của xe. Ảnh: Reddit

Mỗi chiếc kích nâng hay mễ kê đều được thiết kế để chịu một ngưỡng lực nhất định, thường từ 2-5 tấn. Thế nên, việc cố tình dùng kích 1,5 tấn để nâng một chiếc xe SUV nặng hơn 2 tấn có thể khiến hệ thống thủy lực bị bục gioăng, xì dầu hoặc gãy gập khung chữ A ngay lập tức. Nếu bạn đang lúi húi dưới gầm xe khi điều đó xảy ra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Hãy luôn mua kích và mễ kê có tải trọng lớn hơn trọng lượng xe thực tế, tối thiểu dư ra 20-30%. Bên cạnh đó, đừng quên tổng trọng lượng xe bao gồm cả hàng hóa và hành lý. Nếu cốp xe đang chở đầy vật nặng, hãy dọn sạch chúng trước khi nâng xe để đảm bảo trọng tâm xe được cân bằng tuyệt đối.

Đặt sai "điểm tì" trên khung gầm xe

Đây là lỗi phổ biến nhất của các tài xế ít phải tự thay lốp dự phòng. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đưa kích vào dưới gầm, kê vào bất kỳ mặt phẳng nào trông có vẻ "cứng cáp" rồi bơm lên là xong. Thực tế, điều này hoàn toàn sai lầm!

Khung xe bị hư hỏng sau khi chủ xe đặt sai vị trí kích nâng ô tô. Ảnh: Reddit

Mỗi chiếc xe đều có các "điểm nâng" được nhà sản xuất gia cố đặc biệt để chịu lực tập trung. Các điểm này thường nằm ngay sau lốp trước và ngay trước lốp sau, dọc theo mép sườn xe và thường có rãnh khuyết hoặc mũi tên đánh dấu.

Nếu đặt kích sai điểm như càng chữ A hoặc các tấm tôn mỏng dưới sàn xe, bệ bước chân... xe có thẻ bị mất cân bằng khi nâng, cong vênh hệ thống treo hoặc hư hỏng khung xe. Tệ hơn, kích có thể bị trượt và khiến xe sập xuống mặt đất. Điểm nâng chính xác luôn được ghi rõ trong sách hướng dẫn sử dụng xe, thứ mà rất nhiều người Việt thường bỏ quên.

Chỉ dùng kích nâng mà không dùng giá đỡ dự phòng

Kích nâng, đặc biệt là kích sàn thủy lực được sinh ra chỉ để nâng xe lên, chứ không được thiết kế để giữ xe ở trạng thái treo trong thời gian dài. Các gioăng phớt cao su bên trong củ nén thủy lực có thể bị rách hoặc xì áp suất bất cứ lúc nào mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Rất nhiều tài xế có thói quen nguy hiểm chỉ sử dụng kích nâng xe bằng kích cá sấu mà không có biện pháp dự phòng. Ảnh: Fox 59

Thế nhưng, rất nhiều tài xế có thói quen nguy hiểm, nâng xe bằng kích cá sấu, sau đó lập tức chui ngay xuống gầm để vặn ốc xả nhớt hoặc sửa chữa mà không kê thêm mễ kê hoặc giá đỡ an toàn.

Vì vậy, quy trình chuẩn là dùng kích thủy lực nâng xe lên độ cao mong muốn, sau đó đặt mễ kê vào đúng điểm chịu lực, tiếp theo là hạ từ từ kích thủy lực để toàn bộ trọng lượng xe tựa vững chắc lên mễ kê. Cuối cùng, giữ kích ở trạng thái hỗ trợ, không phải chịu tải chính. Chỉ sau khi thực hiện các bước trên, người dùng mới được phép đưa bất kỳ bộ phận cơ thể nào vào dưới gầm xe.

Thao tác trên mặt đất lún, dốc hoặc không bằng phẳng

Khi xe bị xịt lốp giữa đường, tâm lý hoang mang thường khiến tài xế tấp vội vào lề và lôi kích ra đội xe lên ngay. Tuy nhiên, nếu mặt đường có độ dốc, hoặc nền đất là cát bùn, sỏi đá hay nhựa đường mềm đều là bề mặt cực kỳ nguy hiểm khi nâng xe.

Nếu nền đất yếu, đế kích có thể sẽ bị lún lệch một bên, dễ bị sập kích. Ảnh: Youtube

Khi nâng xe lên, chiếc kích nâng thực chất sẽ dịch chuyển một chút để giữ phương thẳng đứng. Nếu nền đất yếu, đế kích sẽ bị lún lệch một bên. Xe càng lên cao, trọng tâm càng mất cân bằng và chỉ cần một lực xô nhẹ, chiếc xe nặng vài tấn sẽ đổ sập.

Theo các chuyên gia, dù vội đến mấy, hãy cố gắng di chuyển xe với tốc độ chậm tới một mặt phẳng nền xi măng hoặc đường nhựa cứng. Trước khi đội kích, bắt buộc phải kéo phanh tay, về số P (với xe số tự động) hoặc cài số 1/số lùi (với xe số sàn) và luôn dùng cục chèn bánh xe ở lốp phía đối diện theo đường chéo để khóa chết chuyển động của xe.

Việc tự thay lốp dự phòng hoặc chăm sóc xe là một thú vui và kỹ năng hữu ích nhưng an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu. Đừng để một phút bất cẩn, lười biếng hay thiếu hiểu biết biến những dụng cụ hỗ trợ đắc lực thành mối đe dọa cho chính sự an toàn của bản thân và gia đình.

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