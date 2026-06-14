Khi ngồi sau vô-lăng, không tài xế nào mong muốn gặp sự cố. Tuy nhiên, thực tế giao thông với mật độ dày đặc, thời tiết thất thường và điều kiện đường sá phức tạp khiến rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều quan trọng không phải là hoảng loạn mà là phản ứng đúng cách, có kiểm soát và dựa trên những nguyên tắc an toàn cơ bản.

Dưới đây là các tình huống khẩn cấp thường gặp và cách xử lý chuẩn để giảm thiểu nguy hiểm.

Mất phanh: Giữ bình tĩnh là yếu tố sống còn

Mất phanh là một trong những sự cố nguy hiểm nhất vì xe có thể mất khả năng giảm tốc. Trong tình huống này, sự bình tĩnh và kiểm soát tay lái quyết định tất cả.

Tình huống thót tim và pha xử lý của tài xế xe tải khi bị mất phanh bất ngờ. Nguồn video: HLX

Trước hết, hãy nhấc chân khỏi bàn đạp ga ngay lập tức để tránh xe tiếp tục tăng tốc. Thử đạp phanh theo nhịp nhấp nhả nhằm kiểm tra xem áp suất phanh có thể hồi phục hay không. Nếu xe dùng hộp số sàn hoặc số tự động có chế độ bán tự động, hãy chuyển dần về số thấp để tận dụng lực hãm của động cơ. Phanh tay chỉ nên sử dụng nhẹ nhàng, kéo từ từ để tránh khóa bánh gây trượt.

Trong suốt quá trình, bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các xe phía sau nhận biết tình huống. Khi có thể, hãy điều khiển xe tấp dần vào lề đường an toàn. Tuyệt đối không tắt máy khi xe còn đang di chuyển, vì điều này có thể làm mất trợ lực lái. Sau khi dừng hẳn, không tiếp tục hành trình mà cần gọi cứu hộ hoặc thợ sửa chữa chuyên nghiệp kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh.

Nổ lốp: Tránh phanh gấp bằng mọi giá

Nổ lốp thường đi kèm tiếng nổ lớn, vô-lăng rung mạnh và xe có xu hướng lệch sang một bên. Phản xạ tự nhiên là đạp phanh, nhưng đây lại là sai lầm nguy hiểm.

Tuyệt đối không phanh gấp khi xe đang chạy trên đường bất ngờ bị nổ lốp. Ảnh: Tyrepal

Hãy nắm chặt vô-lăng bằng cả hai tay, giữ cho xe đi thẳng và ổn định. Nhả chân ga từ từ để xe tự giảm tốc, tuyệt đối không phanh gấp. Khi tốc độ đã giảm và xe nằm trong tầm kiểm soát, hãy bật đèn cảnh báo nguy hiểm rồi điều khiển xe vào vị trí an toàn, tránh xa dòng giao thông.

Sau khi dừng xe, quan sát kỹ xung quanh trước khi bước ra ngoài. Nếu có, hãy đặt biển báo phản quang để cảnh báo các phương tiện khác và gọi dịch vụ hỗ trợ ven đường, đặc biệt khi vị trí dừng xe không an toàn.

Động cơ quá nhiệt: Đừng cố chạy thêm

Động cơ quá nhiệt thường xảy ra khi kẹt xe lâu, chạy đường dài trong thời tiết nắng nóng hoặc do trục trặc hệ thống làm mát. Dấu hiệu dễ nhận biết là đèn cảnh báo nhiệt độ, kim nhiệt tăng cao hoặc khói bốc lên từ khoang máy.

Động cơ quá nhiệt thường xảy ra khi kẹt xe lâu, chạy đường dài trong thời tiết nắng nóng hoặc do trục trặc hệ thống làm mát. Ảnh: Breaker Link

Khi phát hiện, hãy tắt điều hòa ngay để giảm tải cho động cơ, lái xe nhẹ nhàng đến điểm dừng an toàn rồi tắt máy. Tuyệt đối không mở nắp két nước khi động cơ còn nóng vì có thể gây bỏng nghiêm trọng. Hãy để máy nguội tự nhiên và gọi hỗ trợ kỹ thuật nếu cần. Việc kiểm tra nước làm mát, dầu máy trước mỗi chuyến đi dài, đặc biệt vào mùa hè sẽ giúp hạn chế rủi ro này.

Xe cháy: Con người quan trọng hơn tài sản

Mùi khét, khói hoặc tia lửa từ khoang động cơ là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Trong tình huống cháy xe, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng, không phải đồ đạc.

Chiếc xe Mazda3 bốc chạy ở Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương

Ngay khi thấy an toàn, hãy tấp xe vào lề, tắt máy và yêu cầu toàn bộ hành khách rời khỏi xe. Di chuyển ra xa, giữ khoảng cách an toàn và không mở nắp ca-pô nếu thấy khói hoặc lửa. Đừng quay lại lấy hành lý.

Hãy gọi ngay lực lượng cứu hộ hoặc cứu hỏa. Bình chữa cháy trên xe chỉ nên dùng cho đám cháy nhỏ, dễ kiểm soát; nếu lửa lan nhanh, hãy rời xa và chờ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Mất lái trên đường trơn: Mềm mại để lấy lại độ bám

Trời mưa, mặt đường ướt, dầu loang hay sỏi rời đều có thể khiến xe bị trượt bánh. Lúc này, các thao tác đột ngột sẽ khiến tình hình xấu hơn.

Trời mưa, mặt đường ướt, dầu loang hay sỏi rời đều có thể khiến xe bị trượt bánh. Nguồn video: Newsflare

Hãy nhả ga từ từ, nhẹ nhàng đánh lái theo hướng bạn muốn xe đi, tránh đạp phanh mạnh. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và giảm tốc độ khi tầm nhìn kém. Trước mùa mưa, kiểm tra tình trạng lốp, độ sâu gai lốp là việc không thể bỏ qua. Khi lốp lấy lại độ bám, hãy tăng tốc dần dần.

Chân ga bị kẹt: Ngắt truyền động để kiểm soát

Nếu xe vẫn tăng tốc dù bạn đã nhả ga, hãy giữ bình tĩnh. Gạt cần số về vị trí số N để ngắt truyền động, sau đó đạp phanh từ từ và giữ chắc vô-lăng. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, điều khiển xe vào khu vực an toàn và chỉ tắt máy khi xe đã dừng hẳn. Không tiếp tục lái xe cho đến khi sự cố được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn.

Các tình huống khẩn cấp khi lái xe sẽ bớt đáng sợ hơn nếu bạn chuẩn bị kiến thức từ trước. Bình tĩnh, thao tác mượt mà và ưu tiên an toàn là nguyên tắc cốt lõi. Bên cạnh đó, bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra lốp, phanh và các chất lỏng quan trọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Cuối cùng, hãy đảm bảo hợp đồng bảo hiểm ô tô của bạn có phạm vi bảo vệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ khi sự cố bất ngờ xảy ra trên đường.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!