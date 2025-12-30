Càng vào dịp cuối năm và gần Tết Nguyên đán, nhu cầu mua ô tô phục vụ đi lại, về quê hay du xuân của người dân lại tăng mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua xe mới.

Với những người có ngân sách hạn chế, một chiếc ô tô đã qua sử dụng, giá chỉ vài trăm triệu đồng, trở thành lựa chọn hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển dịp cao điểm, vừa giảm áp lực tài chính.

Trong bối cảnh đó, xe số tự động ngày càng được người mua ưu tiên nhờ khả năng vận hành dễ dàng, thao tác đơn giản và đặc biệt phù hợp khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Thực tế cho thấy, với khoảng 200 triệu đồng, người dùng vẫn có thể tìm được một mẫu xe số tự động đã qua sử dụng còn tương đối tốt, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn và tiện lợi trong dịp Tết. Đây được xem là phương án “vừa túi tiền” cho những ai muốn sở hữu ô tô cá nhân để chủ động hành trình cuối năm mà không phải gánh thêm áp lực chi phí quá lớn.

Dưới đây là một số cái tên đáng để nhiều người cân nhắc:

KIA Morning 2014-2015

Với kinh phí hạn hẹp dưới 200 triệu, có lẽ một chiếc xe cỡ A như KIA Morning sẽ được đông đảo khách hàng mua xe lần đầu lựa chọn. Trên thị trường ô tô đã qua sử dụng, những chiếc KIA Morning Si (động cơ 1.25L, số tự động) đời 2014-2015 đang được rao bán khá nhiều với giá tham khảo từ 180-200 triệu đồng.

KIA Morning đời 2014-2015 đang được rao bán khá nhiều trên thị trường ô tô cũ. Ảnh: AT Auto

- Ưu điểm: Xe form mới mang kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, nhiều màu sắc lựa chọn,... kích thước nhỏ gọn, thuận tiện đi trong phố, tiết kiệm nhiên liệu, ít hỏng vặt; phụ tùng thay thế, sửa chữa rẻ và có sẵn trên thị trường.

- Nhược điểm: Không gian chật hẹp, khó chở được nhiều người và đồ đạc; động cơ khá yếu, trang bị an toàn chỉ ở mức đủ dùng.

Chevrolet Aveo LTZ 2018

Mẫu sedan cỡ B của hãng xe Mỹ Chevrolet cũng là lựa chọn đáng tham khảo khi nói về các dòng xe sử dụng số tự động giá rẻ tại thị trường xe cũ hiện nay. Hiện, phiên bản cao cấp nhất Aveo LTZ số tự động đời "chót" (2018) chỉ đang có giá khoảng 170-200 triệu đồng.

Chevrolet Aveo LTZ sản xuất đến năm 2018 trước khi dừng bán trên thị trường. Ảnh: XVAuto

- Ưu điểm: Đời cao, giá mềm so với các đối thủ trong phân khúc, thân vỏ đầm chắc, cách âm tốt, nội thất và cốp sau rộng rãi,...

- Nhược điểm: Thiết kế không ấn tượng, trang bị nghèo nàn, hay hỏng vặt, tốn xăng so với các dòng sedan cỡ B khác.

Ford Fiesta 2013-2014

Cũng nằm ở phân khúc xe cỡ B, Ford Fiesta là mẫu ô tô 5 chỗ được nhiều người Việt ưa chuộng trong khoảng hơn 10 năm trước nhưng đã dừng bán vào năm 2018. Hiện tại, một chiếc Fiesta bản 1.6AT đời 2013-2014 được rao bán với giá khoảng 170-220 triệu đồng tuỳ phiên bản và tình trạng xe.

Ford Fiesta từng là mẫu xe bán khá chạy tại Việt Nam nhưng đã 'khai tử' vào năm 2018. Ảnh: AnyCar

- Ưu điểm: Xe cho cảm giác lái tốt; có cả bản sedan và hatchback với kiểu dáng hiện đại, trẻ trung, tích hợp nhiều công nghệ an toàn;...

- Nhược điểm: Xe đời này dễ gặp lỗi hộp số, hay hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng sửa chữa cao, phụ tùng đắt đỏ.

Hyundai i30cw 2009-2010

Mẫu hatchback cỡ C Hyundai i30cw khá phổ biến tại Việt Nam trong khoảng hơn 15 năm trước. Hiện, một chiếc i30cw nhập khẩu từ Hàn Quốc đời 2009-2010 đang được rao bán tại thị trường xe cũ với giá khoảng 190-220 triệu đồng.

Hyundai i30cw là mẫu hatchback cỡ C, nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ảnh: Automobile

- Ưu điểm: Xe nhập khẩu, nội thất rộng rãi, lái đầm chắc, ổn định và chi phí bảo dưỡng thấp.

- Nhược điểm: Đời sâu, công nghệ an toàn và tiện nghi còn lạc hậu so với xe đời mới, mức tiêu hao nhiên liệu không quá ấn tượng và độ cách âm chỉ ở mức trung bình.

Honda Civic 2010-2011

Ở phân khúc sedan cỡ C, Honda Civic thế hệ thứ 8 là cái tên được đánh giá là đáng "đồng tiền bát gạo". Những chiếc Civic bản 1.8AT đời 2010-2011 dù đã 15 năm tuổi vẫn đang được rao bán trên thị trường xe cũ với giá 170-200 triệu. Với bản 2.0AT, giá xe cao hơn khoảng 20-30 triệu đồng.

Honda Civic thế hệ thứ 8 từng khá được khách Việt ưa chuộng. Ảnh: Hoàng Hiệp

- Ưu điểm: Thiết kế giữ dáng, lịch sự, vận hành mạnh mẽ (nhất là bản động cơ 2.0L), không gian nội thất rộng rãi, nhiều trang bị an toàn,...

- Nhược điểm: Đời đã khá sâu, cột A to khó quan sát, tốn xăng, chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cao so với các xe Nhật Bản khác.

Chevrolet Cruze LTZ 2013-2014

Chevrolet Chevrolet Cruze LTZ là "hậu duệ" của mẫu Daewoo Lacetti CDX, đồng thời thừa hưởng gần như nguyên vẹn thiết kế cũng như động cơ của dòng xe này. Hiện tại, những chiếc Cruze LTZ (số tự đồng) đời đầu, sản xuất năm 2013-2014 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với giá khoảng 200-220 triệu đồng.

Chevrolet Cruze LTZ dù đã hơn 10 năm tuổi nhưng có ngoại hình vẫn khá bắt mắt. Ảnh: Bonbanh

- Ưu điểm: Thiết kế đẹp, rộng rãi, gầm bệ chắc chắn, cách âm tốt; nhiều tuỳ chọn, dễ nâng cấp và độ chế,...

- Nhược điểm: Đời đầu tiên lắp ráp trong nước có nhiều hư hỏng vặt; xe tốn nhiên liệu, động cơ tỏ ra hơi đuối so với khối lượng bản thân.

