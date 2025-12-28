Giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026 hiện nay là thời gian cao điểm nhất của thị trường ô tô Việt Nam, khi không khí “chạy nước rút” bao trùm từ hãng xe đến hệ thống đại lý.

Hàng loạt chương trình ưu đãi được tung ra dồn dập, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá tiền mặt cho tới quà tặng phụ kiện, biến cuối năm thành giai đoạn “vàng” để người tiêu dùng xuống tiền.

Không chỉ các dòng xe phổ thông, phân khúc xe gầm cao cỡ lớn giá tiền tỷ cũng bất ngờ trở thành điểm nóng của thị trường. Những mức giảm sâu, vốn hiếm thấy ở nhóm xe này, đang mở ra cơ hội sở hữu rõ rệt hơn cho khách hàng, nhất là với những mẫu xe từng được xem là “giữ giá” và không dành cho số đông.

Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, chính sách bán hàng linh hoạt và áp lực hoàn thành chỉ tiêu doanh số, phần lợi rõ ràng đang nghiêng về phía người mua – những khách hàng chịu khó tìm hiểu và chốt xe đúng thời điểm.

Dưới đây là một số mẫu SUV đáng chú ý đang được giảm giá mạnh trong thời gian cận Tết Nguyên đán 2026:

Volkswagen Touareg giảm đến 330 triệu

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, Volkswagen Việt Nam đang áp dụng mức giảm giá kỷ lục dành cho mẫu SUV đầu bảng của mình là Touareg. Theo đó, Touareg được áp dụng mức giảm trực tiếp lên đến 330 triệu đồng đối với phiên bản Elegance có giá niêm yết 2,699 tỷ đồng.

Touareg là mẫu SUV đầu bảng của Volkswagen tại Việt Nam. Ảnh: VW

Như vậy trong thời gian cuối tháng 12 và 3 tháng đầu năm 2026, khách Việt mua Volkswagen Touareg Elegance với giá "hời", chỉ còn 2,369 tỷ đồng. Đây là giá thấp nhất của mẫu xe SUV cỡ lớn nhập khẩu từ châu Âu này trong năm 2025.

Volkswagen Touareg được phân phối ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ ba, phát triển trên nền tảng MLB nổi tiếng của tập đoàn Volkswagen và sản xuất chung dây chuyền với các dòng xe sang của Đức khác như Audi Q7, Q8 và Porsche Cayenne...

Ngoài Touareg, đại diện Volkswagen Việt Nam cũng cho biết, hãng đang áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV cỡ lớn khác là Teramont X. Với giá niêm yết cho 2 phiên bản Teramont X Luxury và Platinum lần lượt là 1,998 và 2,168 tỷ đồng, mức giảm giá trên tương đương với số tiền 100-130 triệu đồng tuỳ phiên bản và địa phương đăng ký.

Hyundai Palisade giảm giá 200 triệu đồng

Mẫu SUV cao cấp nhất của Hyundai tại Việt Nam là Palisade đang được giảm cao nhất lên tới 200 triệu trong tháng 12. Với giá niêm yết dao động từ 1,469 -1,589 tỷ đồng tùy phiên bản, mức giảm này giúp giá của Palisade chỉ còn 1,269-1,389 tỷ đồng.

Hyundai Palisade đang được giảm giá trực tiếp 200 triệu đồng. Ảnh: HTV

Palisade là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam. Mẫu xe này có 4 phiên bản, đều sử dụng động cơ diesel 2.2L cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản.

Ngoài Palisade, mẫu SUV cỡ D Hyundai Santa Fe cũng được hãng và đại lý giảm đến 180 triệu đồng cho các phiên bản thuần xăng trong dịp cuối năm. Với giá niêm yết dao động từ 1,069 -1,365 tỷ đồng, nếu áp dụng mức giảm tối đa, giá của Santa Fe bản tiêu chuẩn chỉ còn dưới 900 triệu đồng.

BMW X3 giảm 150 triệu đồng

BMW X3 All-new vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2025 đã được đơn vị lắp ráp và phân phối THACO giảm giá tới 150 triệu đồng.

BMW X3 thế hệ mới đang được giảm giá 150 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với giá niêm yết của BMW X3 là 2,279-2,629 tỷ đồng, mức giảm trên đưa giá bán thực tế của mẫu SUV hạng sang cỡ trung này xuống còn khoảng 2,129-2,479 tỷ đồng, chưa kể một số khuyến mại riêng từ các đại lý.

BMW X3 thế hệ thứ 4 được THACO lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai (Đà Nẵng) và đưa ra thị trường với 2 phiên bản. X3 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, kết hợp với động cơ điện Mild Hybrid 48V, sản sinh công suất 190 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây. Các phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động toàn thời gian thông minh BMW xDrive.

