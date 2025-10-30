Mới thay ắc quy vẫn "sập bình"

Câu chuyện của anh Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) - một chủ xe Mazda3 là một ví dụ. Một buổi sáng thứ Hai, anh Kiên nhấn nút đề nổ nhưng xe không khởi động, buộc anh phải gọi đội cứu hộ lưu động để kích bình ắc quy.

"Đây là lần thứ 2 chiếc xe của tôi gặp phải tình huống như vậy và giờ phải chờ đội cứu hộ ắc quy đến xử lý, sau đó chắc phải đưa xe về gara kiểm tra", anh Kiên bức xúc.

Vừa thay bình ắc quy mới mà chỉ 1-2 ngày cạn bình là dấu hiệu bất thường mà nguyên nhân không phải đến từ ắc quy. Ảnh: NVCC

Theo ghi nhận tại gara, ắc quy mà anh Kiên vừa thay đã hoàn toàn cạn bình. Đồng hồ đo cho thấy ắc quy không còn điện, tình trạng y hệt như tuần trước khi anh quyết định thay bình ắc quy cũ. Anh Kiên cho biết: "Mới có hai ngày cuối tuần tôi không đi mà đã hết ắc quy. Tuần trước cũng y hệt."

Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề không nằm ở bản thân chiếc ắc quy. Một ắc quy mới, nếu ở trạng thái tốt cũng không thể tự sập bình trong hai ngày.

Nghi ngờ xe bị rò rỉ điện ở đâu đó, anh Đoàn Quang Trung, chủ gara ô tô Trung Anh (Hà Đông) đã tiến hành một bài kiểm tra chuyên môn gọi là "đo dòng rò" hay "đo hao điện ký sinh" bằng một chiếc ampe kế chuyên dụng kẹp vào cọc âm ắc quy.

Ngay lập tức, anh Trung phát hiện dòng điện tiêu thụ ngầm của xe (khi đã tắt máy) khoảng 0,5A, cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép gấp 10 lần. Một chiếc xe hiện đại "ngủ" đúng cách chỉ tiêu thụ dưới 0,05A. Điều này xác nhận có một thiết bị nào đó trên xe vẫn đang "ăn" điện liên tục.

Anh Trung lần theo từng mạch điện, tháo cầu chì, ngắt từng nhánh để tìm “kẻ trộm điện” ẩn nấp. Cuối cùng, anh nhận thấy có một thiết bị lạ cắm vào cổng OBD-II (cổng chẩn đoán lỗi dưới khu vực để chân tài xế). Lúc này, chủ xe Mazda3 mới cho biết đây là thiết bị GPS anh mua trên mạng để tiện theo dõi vị trí và tình trạng xe.

Vì sao thiết bị OBD-II gây cạn bình?

Các thiết bị cắm qua cổng OBD-II có thể là một trong những thủ phạm khiến ắc quy nhanh cạn bình. Ảnh: NVCC

Theo chủ gara ô tô Trung Anh, cổng OBD-II về lý thuyết luôn có điện "nóng" để phục vụ cho việc chẩn đoán tình trạng xe. Rất nhiều thiết bị theo dõi GPS, cảnh báo tốc độ, hay chẩn đoán tự động giá rẻ trên thị trường không có chế độ "ngủ" (sleep mode) tiêu chuẩn.

"Khi lắp vào cổng OBD-II, chúng sẽ hoạt động 24/7, liên tục kết nối GPS và mạng di động để gửi dữ liệu. Dù tiêu thụ ít, nhưng việc 'ăn' điện liên tục trong 1-2 ngày khi xe không nổ máy là đủ để hút cạn một bình ắc quy yếu và thậm chí làm kiệt sức cả ắc quy mới", anh Trung nhấn mạnh.

Đây là một trường hợp hao điện ký sinh điển hình. Bình ắc quy cũ của anh Kiên có thể vẫn còn tốt, nhưng đã bị thiết bị này "hút" cạn nhiều lần, dẫn đến hỏng hóc và phải thay mới. Bình ắc quy mới có thể cũng sẽ chịu chung số phận nếu không phát hiện ra "ký sinh trùng" này sớm.

Lời khuyên của thợ máy để tránh mất tiền oan

Câu chuyện của anh Kiên không phải là hiếm. Hiện nay, việc lắp thêm nhiều đồ chơi trên xe diễn ra khá phổ biến và đây được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến bình ắc quy nhanh cạn nếu thợ lắp đặt không chuyên nghiệp, đấu sai dây.

Ngay cả khi không có vấn đề, việc bảo dưỡng ắc quy là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ của ắc quy. Ảnh: Mechanicbase

Để tránh rơi vào tình huống tương tự, anh Trung đã đưa ra một số lời khuyên:

- Cảnh giác khi ắc quy hết điện nhanh bất thường: Nếu ắc quy bỗng nhiên hao điện nhanh chóng, đặc biệt là ắc quy mới thay bị cạn nguồn chỉ sau 1-2 ngày không sử dụng, gần như chắc chắn xe bạn đang bị hao pin ký sinh. Đừng vội thay ắc quy mới.

- Kiểm tra các thiết bị "độ" thêm: Hãy kiểm tra ngay các thiết bị lắp thêm như camera hành trình, thiết bị GPS, đầu DVD, hệ thống âm thanh..., đặc biệt là các thiết bị cắm vào cổng tẩu sạc (nếu cổng này có điện thường trực) hoặc cổng OBD-II.

- Lắp đặt đúng cách: Khi lắp camera hành trình, hãy yêu cầu thợ đấu điện vào cầu chì ACC (chỉ có điện sau khi bật chìa khóa), thay vì cầu chì "nóng" (luôn có điện). Nếu muốn ghi hình khi đỗ xe, hãy sử dụng các bộ kit chuyên dụng có tính năng tự ngắt khi điện áp ắc quy yếu.

- Chọn thiết bị OBD-II thông minh: Nếu cần sử dụng thiết bị cắm cổng OBD-II, hãy chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có ghi rõ tính năng "Sleep Mode" (tự ngủ) hoặc "Low Voltage Cut-off" (tự ngắt khi bình yếu) để bảo vệ ắc quy.

- Mang xe đi kiểm tra dòng rò: Nếu không tự tin, hãy mang xe đến gara uy tín để thợ máy kiểm tra dòng rò bằng ampe kế. Việc này giúp xác định chính xác nguyên nhân trước khi quyết định sạc ắc quy hay thay mới.

- Bảo dưỡng ắc quy định kỳ: Ngay cả khi không có vấn đề, việc bảo dưỡng ắc quy là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ của bộ phận này.

Công nghệ mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu người dùng không hiểu rõ. Trước khi đổ lỗi cho bình ắc quy, hãy đảm bảo rằng không có "ký sinh trùng" nào đang âm thầm hút cạn nguồn điện xe của bạn.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!