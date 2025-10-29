Theo các chuyên gia lái xe an toàn, dù là tay lái mới hay đã có hàng chục nghìn cây số kinh nghiệm nhưng không phải ai cũng nắm được 5 quy tắc ứng xử khi lái xe mô tô dưới đây.

Học và sử dụng tín hiệu tay

Ngày nay, nhiều người dùng bộ đàm hoặc thiết bị liên lạc gắn trên mũ bảo hiểm để liên lạc thông tin, tương tác với mọi người, nhưng đừng quên rằng công nghệ có thể trục trặc. Tín hiệu tay thì không. Quan trọng hơn, đây chính là “ngôn ngữ chung” mang tính toàn cầu của những người đi xe mô tô.

Tín hiệu tay chính là “ngôn ngữ chung” của những người đi xe hai bánh. Ảnh: J&P Cycles

Trước khi chạy cùng nhóm hoặc đi xa, hãy thống nhất các ký hiệu cơ bản: giơ tay ra hiệu rẽ, giơ chân để báo chướng ngại vật, hoặc vỗ vào mũ bảo hiểm cảnh báo có cảnh sát phía trước. Những tín hiệu nhỏ này không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn có thể giúp những người đi cùng tránh tai nạn trên đường.

Và chẳng có gì vui bằng khi bạn giơ hai ngón chào một biker xa lạ và được đáp lại bằng nụ cười thân thiện, một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh cả văn hóa người đi mô tô.

Đi xe theo nhóm an toàn

Đi xe máy theo nhóm có thể rất thú vị, nhưng nếu không tuân thủ quy tắc, nó dễ biến thành mối nguy hiểm. Vì vậy, đừng bám đuôi quá sát, đừng cố vượt tốc độ của nhóm và tuyệt đối không chạy hàng một. Hãy đi kiểu “so le” – xe trước lệch trái, xe sau lệch phải – giúp dễ quan sát, tránh va chạm và đảm bảo khoảng cách an toàn.

Đi xe máy theo nhóm có thể rất thú vị, nhưng nếu không tuân thủ quy tắc, nó dễ biến thành mối nguy hiểm. Ảnh: BRM

Ngay cả khi bạn đi một mình, nên bám vào 1/3 làn đường bên trái hoặc phải. Điều đó giúp người khác dễ nhận ra bạn hơn, đặc biệt khi đi trong giao thông đông đúc hoặc chạy xe đường dài. Lái xe an toàn là lái xe chủ động, bạn không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp người khác tránh rủi ro.

Luôn ghi nhớ "ô tô không nhìn thấy bạn"

Khi chạy trên đường, người lái mô tô hãy luôn giả định rằng mọi tài xế đều có thể không nhận ra sự hiện diện của bạn. Do đó, bạn không chạy trong điểm mù của ô tô, không vượt sát đuôi xe và tránh việc chen giữa hai làn quá hẹp. Nếu bạn không thấy mặt tài xế trong gương, nghĩa là họ cũng không thấy bạn.

Trước khi vượt, hãy đảm bảo họ đã biết bạn ở đó, bằng ánh nhìn trong gương hoặc cú nháy đèn nhẹ. Ảnh: Kuzyk Law

Trước khi vượt, hãy đưa ra tín hiệu để đảm bảo họ đã biết bạn đang ở phía sau. Đó là lý do vì sao cảnh giác luôn là kỹ năng sống quan trọng nhất trong kinh nghiệm lái xe mô tô đường dài.

Tuyệt đối không chạm hoặc ngồi lên xe người khác

Xe mô tô là niềm tự hào của mỗi người lái. Dù là chiếc xe phổ thông hay mô tô phân khối lớn, mỗi người đều có cách chăm xe như chăm đứa con của mình.

Tuyệt đối không được chạm vào xe của người khác nếu chưa được phép. Ảnh: Slashgear

Vì vậy, tuyệt đối không được chạm vào xe của người khác nếu chưa được phép. Một cú chạm nhẹ của bạn có thể khiến xe của họ bị đổ, gãy gương, hoặc trầy bình xăng.

Nếu muốn ngắm kỹ hơn, thử tư thế ngồi, hoặc chụp ảnh, chỉ cần hỏi. Hầu hết những người lái xe đều vui vẻ cho bạn ngắm kỹ, ngồi thử hoặc chụp ảnh. Nếu họ từ chối, hãy cảm ơn và tôn trọng quyết định đó.

Đỗ xe có văn hóa

Kích thước nhỏ gọn của xe máy mang lại nhiều lợi thế khi đỗ xe, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể đỗ ở bất cứ đâu. Do đó, đừng đỗ xe giữa lối đi dành cho người khuyết tật, đừng leo lên vỉa hè hay chắn cửa nhà dân. Hãy chọn vị trí đỗ hợp lý, tuân thủ biển báo và luôn ưu tiên khu vực dành cho xe máy nếu có.

Xe máy nhỏ gọn và tiện lợi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được phép đỗ ở bất cứ đâu. Ảnh: Neighbor

Khi đi nhóm, chia sẻ chỗ đậu hợp lý, sắp xếp xe gọn gàng, ngay ngắn là cách đơn giản nhưng thể hiện ý thức và sự chuyên nghiệp của người lái mô tô.

Nói tóm lại, lái mô tô không chỉ là kỹ năng, đó là một văn hóa. Một người lái xe giỏi không chỉ biết điều khiển xe, mà còn biết ứng xử thông minh và tôn trọng người khác trên đường, góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông văn minh và đẹp đẽ hơn mỗi ngày.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!