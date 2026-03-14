Theo anh Hải, chiếc xe nhỏ đã tạo nên những thay đổi bất ngờ cho doanh nghiệp bởi khả năng linh hoạt luồn lách ngõ nhỏ, chi phí tối ưu hơn hẳn xe xăng và dễ lái tới mức “nhân viên nữ cũng có thể tự tin làm chủ”.

Anh Hải lựa chọn EC Van vì mẫu xe này đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt cho doanh nghiệp

- Anh nổi tiếng là người có “bộ sưu tập” xe VinFast hoành tráng, từ Lux A2.0 trước đây tới loạt xe VF 8, VF 9. Khi lựa chọn thêm EC Van cho công việc kinh doanh, tiêu chí nào khiến anh quyết định xuống tiền?

Thực ra tôi không mua xe với tư cách cá nhân mà là đại diện cho một doanh nghiệp. Chính vì vậy, quá trình ra quyết định chi tiền không thể tiến hành theo cảm xúc, mà phải dựa vào lý trí. Yếu tố quan trọng nhất luôn là hiệu quả sử dụng. Các mẫu xe của VinFast, ở thời điểm này, đang mang lại hiệu quả thực tế cho công ty tôi, từ chi phí, vận hành cho đến khả năng đáp ứng công việc. Chính những hiệu quả thực tế đó là lý do chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các mẫu xe của VinFast. Chiếc EC Van cũng không nằm ngoài các nguyên tắc đó. Tôi quyết định lựa chọn vì mẫu xe này đáp ứng được các yêu cầu và phục vụ tốt cho doanh nghiệp.

- Vậy, EC Van đang đóng vai trò ra sao trong “đội hình xe VinFast” mà anh đang sở hữu?

Công việc chính của tôi là kinh doanh sữa. Hằng ngày, tôi cần giao hàng cho khách ở nhiều nơi khác nhau, không chỉ Hà Nội mà còn các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Từ lúc nhận chiếc EC Van này, công ty sử dụng xe liên tục với quãng đường di chuyển trung bình 125 km mỗi ngày.

Qua quá trình sử dụng, tôi đánh giá EC Van là lời giải hoàn hảo cho bài toán giao hàng trong đô thị. Bên cạnh đi giao các đơn hàng lớn ở tỉnh, tôi còn giao hàng cho các đại lý ở Hà Nội. Với tải trọng 600 kg, mỗi chuyến hàng bằng EC Van tôi có thể giao được khoảng 5-7 đơn cho các khách hàng lấy số lượng vừa phải.

Mẫu xe van vận chuyển nhà VinFast được anh và các nhân sự trong công ty ưa thích vì chất lượng vận hành và trang bị vượt chuẩn

- Anh đã trực tiếp lái thử EC Van chưa? Trải nghiệm của anh cũng như phản hồi từ các tài xế trong công ty với mẫu xe này ra sao?

Từ khi nhận EC Van, tôi có nhiều lần trực tiếp lái xe, từ khu vực Bắc Ninh về Hà Nội và chạy trong nội đô. So với xe tải truyền thống thì EC Van vận hành quá ổn với khả năng tăng tốc mượt, chủ động. Hệ thống treo giúp chiếc xe giữ được độ đầm chắc ngay cả khi chở hàng nặng. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ gọn của xe cũng giúp việc di chuyển trong đường phố đông đúc, thậm chí trong các ngõ nhỏ, trở nên thuận lợi hơn. Bình thường anh em trong công ty quen lái xe to thì bán kính quay đầu lớn, độ linh hoạt kém. EC Van nhỏ, quay đầu gọn, đi phố nhàn hơn nhiều.

- Nhưng thực tế khi đưa EC Van vào công việc, việc vận hành doanh nghiệp của anh có thay đổi hay chuyển biến nào khác so với khi dùng xe tải truyền thống không?

Có chứ, bởi EC Van còn có nhiều điểm hơn hẳn các mẫu xe xăng trước đây. Thứ nhất là điều hòa, xe tải truyền thống nhiều khi không có trang bị này. Vào mùa hè oi bức ở miền Bắc, đây rõ ràng là tiện ích rất cần thiết cho các tài xế khi phải chạy xe liên tục trên đường.

Thứ hai, vì EC Van sử dụng động cơ điện nên xe không cần thao tác ép côn, sang số như xe tải số sàn, nhờ đó việc di chuyển trong phố trở nên nhàn nhã hơn. Nhân sự nữ bên tôi cũng có thể lái được chiếc xe này. Trước đây khi làm marketing hay sự kiện, phải chở nhiều đồ, chúng tôi buộc phải dùng xe tải số sàn, phải thuê thêm lái xe, rất bất tiện, nhất là vào dịp cuối tuần. Trong khi với EC Van, các bạn tự lái được, chủ động hơn, giảm chi phí và giảm sự phụ thuộc.

- Nếu nhìn từ tiêu chí hiệu quả và tiết kiệm chi phí mà anh đặt ra ban đầu, EC Van có đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp không?

Trước đây, tôi dùng xe tải xăng, quãng đường di chuyển trong 1 tuần khoảng 750 km. Với mức giá xăng hiện nay, riêng chi phí nhiên liệu sẽ tiêu tốn khoảng 1,7-2 triệu đồng. Khi chuyển sang EC Van, khoản chi này giảm đi đáng kể. Tính trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp có thể tiết kiệm ít nhất 6 triệu đồng tiền nhiên liệu - một con số rất đáng kể. Chính vì vậy, nếu mẫu xe van chở hàng này tiếp tục chứng minh được hiệu quả như hiện tại, việc công ty tôi đầu tư thêm để mở rộng đội xe EC Van là hoàn toàn có cơ sở.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!