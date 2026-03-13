Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 2/2026 vừa qua ghi nhận mức giảm sâu 48% so với tháng trước và giảm 10,8% so với tháng 2/2025.

Ngoài các thành viên VAMA, VinFast đã bàn giao tổng cộng 9.903 xe các loại cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, giảm 38,7% so với tháng 1. Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 3.080 xe, giảm 47,5% so với tháng trước.

Đây là mức giảm khá lớn, nhưng đã được dự báo trước khi tháng 2 có thời gian trùng với đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhu cầu mua sắm xe không còn cao như thời điểm trước đó.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, xe đa dụng (SUV/crossover) vẫn được người dùng ưu tiên lựa chọn và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xe bán ra. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm xe có mức giảm sâu nhất trong tháng thấp điểm vừa qua. Theo VAMA, chỉ có 5.856 chiếc SUV và crossover bán ra trong tháng 2, giảm tới 55% so với tháng 1.

VinFast VF 5 đang là mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường. Ảnh: VF

Xét trên toàn thị trường, hãng xe điện Việt Nam VinFast tỏ ra áp đảo ở phân khúc xe đa dụng cỡ nhỏ (A-B) trong tháng 2 vừa qua. Trong đó, VF 5 (SUV cỡ A) dẫn đầu với lượng bán ra đạt 1.601 chiếc, VF 6 (SUV cỡ B) đạt 1.042 chiếc.

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, cuộc đua ở phân khúc chật chội nhất thị trường này vẫn là sự cạnh tranh của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, xoay quanh những cái tên như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, bộ đôi Toyota Corolla Cross/Yaris Cross, Honda HR-V hay bộ đôi của KIA là Seltos và Sonet.

Top 5 ghi nhận sự xáo trộn khá lớn về vị trí xếp hạng trong tháng 2. Đáng chú ý là việc Hyundai Creta bất ngờ vượt lên trên các đối thủ nặng ký từ Nhật Bản là Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... để xếp ở vị trí số 1.

Hyundai Creta 2026 được HTV lắp ráp trong nước và bán ra với 4 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 599-715 triệu đồng. Ảnh: HTV

Tháng 2 vừa qua, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) bán ra được 645 chiếc Creta, giảm 47% so với tháng trước. Doanh số này chỉ hơn mẫu xe xếp thứ hai là Toyota Yaris Cross đúng 7 chiếc (638 chiếc, giảm 44,5%).

Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm, đã có 1.867 chiếc Hyundai Creta được bàn giao tới tay khách hàng Việt. Con số này của đối thủ Toyota Yaris Cross là 1.788 chiếc.

Toyota Yaris Cross được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản cùng giá bán 650 và 728 triệu đồng, trong đó bản hybrid HEV vừa được giảm 37 triệu đồng. Ảnh: TMV

Mitsubishi Xforce sau thời gian bùng nổ doanh số đã không giữ được phong độ với chỉ 545 chiếc được bán ra trong tháng 2, giảm tới 67,3% so với tháng trước, đồng thời tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 3. Dù vậy, doanh số luỹ kế của Mitsubishi Xforce vẫn dẫn đầu phân khúc khi đạt tổng cộng 2.211 chiếc.

Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) dù xếp thứ 3 trong tháng 2 nhưng vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc trong năm 2026. Ảnh: MMV

Hai cái tên còn lại trong top 5 thuộc về cặp đôi của KIA là Seltos và mẫu xe cỡ A KIA Sonet với lượng bán ra trong tháng 2 lần lượt là 524 và 526 chiếc.

Bộ đôi của KIA là Seltos và Sonet mới được điều chỉnh giá niêm yết trong tháng 3. Ảnh: THACO

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ khác trong tháng như sau: Toyota Corolla Cross (379 chiếc), Honda HR-V (144 chiếc), Hyundai Venue (106 chiếc), Toyota Raize (98 chiếc),...

