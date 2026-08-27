Tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, cụ bà Đ.T.U. (84 tuổi, ngụ P. An Hội Tây) nằm thiêm thiếp với dây dịch truyền cắm trên tay, ánh mắt mệt mỏi vì suy tim, ra vào viện cả chục lần từ tháng 11/2025.

Túc trực bên giường bệnh là ông Đ.T.L. (54 tuổi), con trai út của cụ. Dù các con của cụ, người chị lớn 64 tuổi, chị kế 56 tuổi và ông L, nay đều đã ở tuổi lên ông, lên bà, họ vẫn phân công túc trực bên mẹ tỉ mỉ.

Người chị cả phụ trách ca tối ngủ bên mẹ, người chị thứ hai lo cơm nước hậu cần, còn ông L. phụ trách ca sáng để trực tiếp nghe bác sĩ dặn dò.

Khi được hỏi sao không nhờ các cháu, ông L. mỉm cười: “Mẹ mình thì mình chăm. Mấy chị em tôi tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe, thời gian rảnh rang hơn tụi nhỏ".

Ông L. 54 tuổi, gác bỏ sự nghiệp là kỹ sư điện tử cho một công ty nước ngoài, toàn tâm toàn ý chăm nom mẹ bị suy tim. Ảnh: Thanh Huyền

Thực tế, ông L. là kỹ sư điện tử, làm việc cho công ty nước ngoài, thường xuyên đi công tác. Cả năm nay, ông quyết định tạm gác sự nghiệp để toàn tâm bên mẹ.

Vừa cẩn thận kéo mền đắp ngang ngực cho mẹ khỏi lạnh, ông vừa bộc bạch: “Nếu chọn giữa công việc và mẹ, tôi chọn mẹ. Hồi trẻ tôi bôn ba, ít có thời gian bên bà. Nay mẹ già yếu, thời gian chẳng còn bao nhiêu. Lúc này, cũng chọn sự nghiệp thì khi nào mới lo cho mẹ? Mẹ vất vả vì chị em tôi cả đời rồi".



Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thanh Huân – Trưởng Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Thống Nhất, Giảng viên cao cấp Bộ môn Lão khoa (Đại học Y dược TPHCM), trong chăm sóc bệnh nhân, dù y bác sĩ cố gắng tâm tình với người bệnh nhưng không thể thay thế con cái.



“Khi cha mẹ già nhập viện, họ ngóng con cháu lắm. Mong rằng dù bận tới mấy, con cháu hãy dành thời gian cho ông bà, cha mẹ. Công việc có thể làm cả đời, nhưng cha mẹ làm sao sống mãi để chờ đợi ta”, bác sĩ Thanh Huân nhắn nhủ.