UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Nam Thăng Long thành Bệnh viện Lão khoa Hà Nội. Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, đánh dấu sự ra đời của cơ sở y tế công lập đầu tiên của Thủ đô chuyên sâu về lão khoa.

Theo quyết định, Bệnh viện Lão khoa Hà Nội có quy mô 350 giường bệnh. Trong đó, trụ sở chính đặt tại phường Tây Tựu với 250 giường, cơ sở 2 tại phường Đông Ngạc quy mô 100 giường.

Bệnh viện Lão khoa công lập đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Sở Y tế HN

UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long (trước khi tổ chức lại) phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thống kê toàn bộ nguồn lực hiện có, bao gồm viên chức, người lao động, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu, công nợ cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan. Toàn bộ sẽ được bàn giao cho Bệnh viện Lão khoa Hà Nội sau khi hoàn tất việc tổ chức lại, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bệnh viện Nam Thăng Long là cơ sở y tế công lập, tiền thân trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải trước đây). Từ năm 2024, bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và quản lý, làm cơ sở để tái cấu trúc, phát triển thành bệnh viện chuyên khoa lão khoa của thành phố.

Việc thành lập Bệnh viện Lão khoa Hà Nội được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời hoàn thiện hệ thống y tế chuyên sâu của Thủ đô.