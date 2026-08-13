Sáng ngày 13/8, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân tên L.T.N.H., 60 tuổi, ngụ tại TPHCM bị viêm tủy thị thần kinh (bệnh lý tự miễn hiếm gặp).

Ban đầu, người bệnh chỉ xuất hiện triệu chứng tê ở hai chân, một dấu hiệu rất thường gặp trong đời sống khiến nhiều người dễ lầm tưởng là bệnh xương khớp hay tuần hoàn máu thông thường.

TS.BS Nguyễn Bá Thắng, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Huyền

Tuy nhiên, cảm giác này ngày càng nặng lên, nhanh chóng lan lên vùng bụng dưới khiến sức cơ bệnh nhân giảm sút nghiêm trọng. Bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng tự đi lại, kèm theo táo bón và bí tiểu.

Rất may mắn, nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, người bệnh đã phục hồi sức cơ, có thể tự bước đi trở lại và đang tiếp tục phác đồ điều trị nhằm ngăn ngừa tái phát.

Theo ThS BS. Dương Thị Lên - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, nhóm bệnh tự miễn thần kinh xảy ra khi cơ thể tự sản sinh kháng thể tấn công các mô thần kinh khỏe mạnh.

Đáng chú ý, các triệu chứng ban đầu của bệnh rất dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn, điển hình như tê yếu chân tay, mờ mắt nhanh, đau khi cử động mắt hay rối loạn tiểu tiện.

Với viêm tủy thị thần kinh, các biểu hiện tưởng chừng vu vơ như nấc cụt dai dẳng hay buồn nôn kéo dài cũng là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng viêm hoặc chờ triệu chứng nặng mới đến bệnh viện.

TS BS. Nguyễn Bá Thắng, Trưởng khoa Thần kinh nhấn mạnh, cái bẫy nguy hiểm nhất của nhóm bệnh tự miễn thần kinh này là các triệu chứng ban đầu có thể không điển hình hoặc tự thuyên giảm tạm thời, tạo cảm giác an tâm giả khiến người bệnh chủ quan nghĩ đã khỏi mà bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.