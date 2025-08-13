Khi tìm mua xe đã qua sử dụng, hầu hết mọi người thường nhìn vào số km đã chạy và tuổi đời của xe. Xe mới hơn và chạy ít km thường có giá cao hơn, trong khi xe cũ hơn hoặc chạy nhiều km sẽ rẻ hơn. Nghe hợp lý, nhưng… thực tế phức tạp hơn nhiều.

Hồ sơ bảo dưỡng: Yếu tố quan trọng nhất

Theo các chuyên gia xe cũ, yếu tố quan trọng nhất không phải là số km hay tuổi đời, mà chính là lịch sử bảo dưỡng. Một chiếc xe 10 năm tuổi chạy 150.000km nhưng được bảo dưỡng đều đặn, thay dầu đúng hạn, kiểm tra định kỳ… có thể tốt hơn nhiều so với xe 5 năm tuổi mới chạy 50.000km nhưng chủ xe bị bỏ bê chăm sóc.

Hồ sơ bảo dưỡng giúp người mua biết được chiếc xe cũ có được chăm sóc tốt hay không. Ảnh: Lafayette Ford

"Việc có đầy đủ hồ sơ và biên lai cho các lần thay dầu, đảo lốp, xả rửa chất lỏng, bảo dưỡng lớn, v.v. cho phép bạn đánh giá tình trạng thực tế của xe, giúp bạn tự tin về tình trạng xe và tránh mọi bất ngờ khó chịu", anh Nguyễn Quốc Tuấn - một dân buôn xe cũ tự do nhiều năm cho biết.

Thông thường, việc bảo dưỡng thiết yếu cho một chiếc xe bao gồm: Thay dầu và lọc, đảo lốp, thay thế bộ lọc gió theo hướng dẫn sử dụng của xe, kiểm tra dung dịch làm mát và xả theo lịch trình, kiểm tra dây đai và ống mềm, kiểm tra và thay thế má phanh và đĩa phanh, kiểm tra và thay thế bugi, kiểm tra hệ thống treo và các bộ phận lái.

Anh Tuấn cho biết thêm, khoảng cách bảo dưỡng quá dài, thiếu hóa đơn, hoặc sửa một lỗi nhiều lần thì đây là các dấu hiệu mà người mua xe cũ nên tránh.

Số km: Không phải lúc nào cũng nói lên tất cả

Không có chỉ số công tơ mét lý tưởng nào cả vì có nhiều xe mới hơn có thể chạy nhiều km hơn xe cũ hơn. Chưa kể, chạy đường cao tốc dù nhiều km nhưng hao mòn thấp hơn do động cơ hoạt động ổn định, trong khi chạy trong thành phố, hao mòn về phanh và hộp số nhanh hơn do dừng và di chuyển liên tục.

Điều quan trọng đối với một chiếc xe cũ có chất lượng tốt là được chăm sóc và bảo dưỡng đúng định kỳ. Ảnh: Ngô Minh

Do đó, một chiếc xe 5 năm tuổi chạy 80.000km toàn đường cao tốc có thể tốt hơn xe cùng tuổi chạy 40.000 km toàn trong phố.

Theo anh Lê Thành Đạt - một người buôn xe cũ tại khu vực Nam Từ Liêm (cũ), mỗi năm tài xế Việt chạy xe ô tô trung bình từ 15.000-20.000km. Như vậy, sự lựa chọn hợp lý với xe cũ được bảo dưỡng đầy đủ là từ 4-6 năm tuổi, tương đương 60.000-80.000km. Nhưng người mua cũng đừng vội loại bỏ các mẫu xe chạy nhiều hơn nếu hồ sơ bảo dưỡng “đẹp”.

"Hãy cảnh giác với những chiếc xe cũ mà số km thấp bất thường. Những chiếc xe cũ nằm im quá lâu có thể gặp các vấn đề về dầu động cơ cũ, gioăng cao su nứt, lốp xe lão hóa, rỉ sét và phanh bị kẹt", anh Đạt chia sẻ.

Tuổi đời xe: Không phải xe cũ nào cũng kém nhưng sẽ phải đánh đổi

Xe đã sử dụng qua nhiều năm chắn chắn sẽ gặp nhiều vấn đề về cao su, điện, rỉ sét… tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Với xe chạy ít nhưng được bảo dưỡng xe theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, để trong gara cẩn thận nên vẫn bền bỉ.

Xe mới được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại và người mua xe cũ sẽ phải đánh đổi điều này. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, các công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến và trang bị an toàn liên tục được cải thiện trong những năm gần đây, chẳng hạn như đèn pha LED, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ.

Ngoài ra, những chiếc xe cũ có thể thiếu hệ thống thông tin giải trí mạnh mẽ với các tính năng định vị và tiện ích hiện đại như chức năng Apple CarPlay và Android Auto, ngày càng quan trọng đối với người lái, khiến chúng nhanh chóng trở nên lỗi thời.

"Vì vậy, xe đời cũ có thể sẽ thiếu các tính năng này, khiến trải nghiệm lái kém an toàn và tiện nghi hơn", anh Tuấn nhận xét.

Lời khuyên khi mua xe cũ

Mặc dù việc xem xét tuổi đời của xe và số km trên đồng hồ công-tơ-mét là một ý tưởng hay nhưng đừng để điều này đánh lừa bạn. Điều quan trọng với người mua xe cũ là xem xét cách chủ xe bảo dưỡng xe như thế nào, đừng bỏ qua việc khảo giá thị trường để tránh mua hớ và luôn "check xe" tại gara uy tín trước khi chốt.

Cuối cùng, bạn cần nhớ một chiếc xe 10 năm tuổi, 160.000km nhưng được bảo dưỡng tốt có thể vẫn là một “người bạn đường” đáng tin cậy hơn nhiều so với xe 5 năm tuổi chỉ lăn bánh 50.000km nhưng bị bỏ bê.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!