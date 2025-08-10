Những nguyên mẫu thử nghiệm được ngụy trang, che giấu nhiều chi tiết, nhưng dáng xe cho thấy Tucson thế hệ tiếp theo sẽ rời xa phong cách thể thao, góc cạnh của mẫu xe hiện tại, hướng đến thiết kế SUV cứng cáp và đậm chất địa hình hơn.

Chiếc xe được ngụy trang khá kỹ được cho Hyundai Tucson thế hệ mới đang chạy thử để chuẩn bị ra mắt vào năm sau. Ảnh: Drive

Theo trang Drive, Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ mang diện mạo táo bạo hơn, lấy cảm hứng từ phong cách vuông vức, mạnh mẽ của “đàn anh” Santa Fe, nhằm cạnh tranh trực diện với các đối thủ sừng sỏ Toyota RAV4 và Mazda CX-5.

Trước đó, Simon Loasby, Giám đốc thiết kế ngoại thất của Hyundai chia sẻ với tạp chí Auto Express của Anh rằng, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ áp dụng triết lý “Nghệ thuật của thép” – ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới của Hyundai và không đi theo lối “búp bê Matryoshka” lặp lại giữa các mẫu xe. Ông nhấn mạnh hãng sẽ ưu tiên khả năng vận hành và tính năng của dòng xe SUV, bởi đây đang là xu hướng toàn cầu.

Về nội thất, có tin đồn cho thấy Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ là một trong những mẫu đầu tiên tích hợp Pleos – hệ thống phần mềm kết nối mới của hãng xe Hàn Quốc. Phần mềm này dự kiến sẽ được giới thiệu năm 2026 và triển khai trên 20 triệu xe đến năm 2030.

Ngoại hình của Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ theo hướng vuông vức và đậm chất SUV như đàn anh Santa Fe. Ảnh: Drive

Vị giám đốc thiết kế ngoại thất của Hyundai cũng hé lộ khoang cabin mới sẽ “yên tĩnh, thoải mái hơn" và các nút bấm vật lý sẽ xuất hiện trở lại sau khi bị nhiều người dùng phàn nàn về việc tích hợp quá nhiều chức năng vào màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, Hyundai sẽ chỉ giới hạn ở 9 nút chính để người lái thao tác nhanh mà không cần rời mắt khỏi đường. Điều này không giống như nội thất mới của Mazda CX-5, đã bỏ qua khá nhiều tương tác vật lý để chuyển sang điều khiển cảm ứng.

Hiện tại, thông số kỹ thuật của Hyundai Tucson thế hệ mới vẫn là ẩn số. Thế hệ hiện hành của Tucson tại các thị trường vẫn được cung cấp các tùy chọn động cơ như máy xăng 2.0L, máy xăng tăng áp 1.6L, máy dầu 2.0L và bản động cơ xăng 1.6L kết hợp động cơ điện áp dụng cho phiên bản hybrid hoàn toàn (HEV) và bản hybrid sạc điện (PHEV).

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng mẫu KIA Sportage sẽ chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid nên nhiều khả năng Tucson thế hệ mới vốn dùng chung nền tảng cũng có thể đi theo xu hướng này, nhằm đáp ứng xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.

(Theo Drive)

