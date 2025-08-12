Mới đây, trong buổi lễ giới thiệu mẫu Territory Hybrid dành cho thị trường Philippines, Ford cũng đã gây bất ngờ khi trình làng thêm một nhân vật “đinh” khác, đó chính là Mustang Mach-E – mẫu xe SUV chạy điện cơ bắp.

Philippines là thị trường ĐNÁ đầu tiên được đón nhận mẫu xe thuần điện của Ford. Ảnh: Ford

Đây là lần đầu tiên Ford Mustang Mach-E chính thức xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á. Tại Philippines, mẫu xe SUV chạy điện cơ bắp này chỉ có 1 phiên bản duy nhất Premium AWD Extended Range. Mustang Mach-E được trang bị pin lithium-ion NCM dung lượng cao 88 kWh, kết hợp hai mô-tơ điện cho tổng công suất 394 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm.

Khi sạc đầy, Ford tuyên bố Mustang Mach-E Premium AWD Extended Range có tầm hoạt động lên tới 550km theo chuẩn WLTP. Hỗ trợ sạc AC 11kW, sạc nhanh DC 150 kW (10-80% pin chỉ trong 36-45 phút), cùng bộ sạc tại nhà 7kW và sạc di động 3,5kW.

Dù là dòng xe SUV nhưng Mach-E vẫn đảm bảo phong cách cơ bắp từ người anh em Ford Mustang. Ảnh: Ford

Về thiết kế, ngoại hình của Mach-E vẫn đậm chất Mustang với đèn hậu LED ba dải, kiểu dáng fastback, lưới tản nhiệt dạng chớp, đèn pha LED, mâm hợp kim 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cửa E-Latch không tay nắm, gạt mưa tự động, gương chỉnh điện sưởi và cốp đóng mở rảnh tay.

Bên trong là khoang lái hiện đại với ghế bọc da tổng hợp ActiveX, ghế trước chỉnh điện 10 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm 15,5 inch chạy hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto không dây, âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, sạc không dây, điều hòa hai vùng độc lập. Khoang hành lý 402 lít (tăng lên 1.420 lít khi gập ghế sau) kèm cốp trước 80 lít.

Nội thất của Ford Mustang Mach-E tối giản một cách tối đa. Ảnh: Ford

Về an toàn, mẫu xe điện này của Ford cũng đươc trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS tiêu chuẩn gồm: Giảm thiểu va chạm, hỗ trợ phanh lùi, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát tình trạng người lái.

Tại Philippines, Ford Mustang Mach-E được bán với mức giá 3.499.000 PHP (hơn 1,6 tỷ đồng). Theo kế hoạch, mẫu xe điện này cũng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong tuần này, đánh dấu sự gia nhập của Ford vào phân khúc xe ô tô điện trong nước.

Vào đầu năm 2022, một đại lý kinh doanh ô tô tư nhân cũng đã từng nhập khẩu mẫu xe SUV điện này về, rao bán với mức giá lên tới 5,2 tỷ đồng và hiện tại đã giảm xuống còn hơn 3 tỷ đồng nhưng vẫn không có ai mua.

(Theo Autoindustriya)

