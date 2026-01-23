Sở Xây dựng TPHCM vừa chính thức ban hành văn bản hướng dẫn triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên địa bàn thành phố.

Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa hạ tầng giao thông xanh, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp khi sử dụng không gian vỉa hè vào mục đích dịch vụ hạ tầng năng lượng.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng là yêu cầu về tính tương thích kỹ thuật. Nhằm tránh tình trạng độc quyền và lãng phí không gian công cộng, Sở này yêu cầu các tủ đổi pin phải có thiết kế linh hoạt, hỗ trợ pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các hãng khác nhau hoặc cam kết sử dụng giao thức kết nối mở.

Đồng thời, vị trí các trạm này phải được cập nhật đồng bộ trên trang thông tin giao thông của thành phố để người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Một số tủ đổi pin đang được lắp đặt trên vỉa hè đường Lê Lai, TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Về trách nhiệm tài chính, các doanh nghiệp tham gia phải tự thực hiện toàn bộ chi phí từ khâu đầu tư, lắp đặt đến vận hành và kết nối điện lưới. Doanh nghiệp chỉ được cấp phép khi chứng minh được năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành hạ tầng đổi pin.

Một yêu cầu bắt buộc khác là đơn vị đầu tư phải mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng đối với bên thứ ba, nhằm phòng ngừa và xử lý các rủi ro về cháy nổ có thể gây thiệt hại cho người dân và tài sản xung quanh khu vực đặt tủ.

Vấn đề an toàn đô thị cũng được quy định khắt khe. Tủ đổi pin phải đạt chỉ số bảo vệ tối thiểu IP65 hoặc IP67 để hoạt động ổn định trong điều kiện mưa lớn, ngập nước và phải được dán tem kiểm định an toàn điện định kỳ.

Về vị trí, thiết bị được phép bố trí trên vỉa hè, dải cây xanh hoặc gần các trung tâm thương mại, khu công nghiệp nhưng phải đảm bảo khoảng cách giữa các tủ tối thiểu 500m. Đặc biệt, việc lắp đặt không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ, phải duy trì lối đi tối thiểu 1,5m và không được gây khuất tầm nhìn tại các giao lộ.

Bên cạnh đó, thành phố nghiêm cấm việc sử dụng thân tủ cho mục đích quảng cáo thương mại, ngoại trừ logo nhận diện và hướng dẫn sử dụng. Doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát hệ thống 24/7 và phải cam kết di dời, hoàn trả mặt bằng khi có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền mà không được khiếu nại bồi thường.

Dự kiến ngay trong tháng 1/2026, danh mục các tuyến đường đủ điều kiện lắp đặt đợt đầu tiên sẽ được công bố công khai để các đơn vị bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký. Hiện có hai doanh nghiệp đã đề xuất lắp đặt khoảng 20.000 tủ đổi pin trên các tuyến vỉa hè đủ điều kiện, hoặc cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu.