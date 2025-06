Hai đối tượng trốn trại được xác định là: Trần Hoàng Khiêm (28 tuổi, quê Bến Tre) phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, từng nhiều lần phạm tội nghiêm trọng như: Chống người thi hành công vụ; Bắt giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích; Cướp giật và Cướp tài sản.

Hai phạm nhân trốn trại. Ảnh: CACC

Khiêm đang chấp hành án phạt tổng cộng 26 năm, 4 tháng và 14 ngày tù giam. Trong khi đó, Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê Hải Dương) bị kết án 10 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng thời tiết mưa gió và sự lơ là trong quản lý, 2 đối tượng này đã lên kế hoạch từ trước, âm thầm đục tường và đào hầm từ buồng giam để trốn khỏi trại giam. Đây là hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật và hoàn toàn không có ý thức cải tạo.

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho rằng: Việc trốn trại không chỉ thể hiện ý chí chủ động phạm tội tiếp theo, còn là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và kỷ cương pháp luật.

Theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi trốn khỏi nơi giam giữ có thể bị xử lý như sau: Người đang chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu hành vi có tổ chức hoặc sử dụng vũ lực đối với người canh gác, áp giải, hình phạt có thể từ 3 năm đến 10 năm tù. Với những yếu tố như hành vi có tổ chức, tính toán trước, quyết tâm cao, cả Khiêm và Chúc có thể sẽ phải chịu thêm mức án nghiêm khắc hơn theo khung tăng nặng.

Luật sư Tuấn cũng nhấn mạnh: “Trong thời gian chấp hành án, nhà nước luôn tạo điều kiện để phạm nhân được học tập, cải tạo, lao động, với hy vọng họ có thể sớm quay về làm lại cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, 2 phạm nhân này đã chọn con đường chống đối xã hội, đi ngược lại với cơ hội được khoan hồng".

Vượt ngục không chỉ là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân…

Các đối tượng đã bị Công an Nghệ An bắt giữ. Ảnh: P. Thủy

Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc đã bị bắt giữ lại, tuy nhiên hậu quả từ hành vi vượt ngục sẽ khiến họ phải trả giá đắt bằng những bản án mới, gần như không còn cơ hội được hưởng chính sách khoan hồng về sau.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện 2 phạm nhân trên đã trốn khỏi phòng giam. Trại giam lập tức báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam và các đơn vị liên quan để tổ chức truy bắt.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đang di chuyển về phía Nam nên phát lệnh truy nã và thông báo cho Công an các địa phương cùng các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt. Đến 2h30 sáng 8/6, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi các đối tượng di chuyển qua địa bàn tỉnh.

Phòng giam nơi các đối tượng đục tường trốn trại. Ảnh: P. Thủy

Trần Hoàng Khiêm là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, từng phạm nhiều tội như: Chống người thi hành công vụ; Bắt giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích; Cướp giật tài sản; Cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Bùi Văn Chúc bị kết án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cả hai đều không có ý thức cải tạo, thường xuyên tìm cách trốn trại. Lợi dụng thời tiết mưa gió và tình trạng xuống cấp của công trình giam giữ, phạm nhân đã đào buồng giam để trốn ra ngoài. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, cả hai đã bị bắt giữ.