Hình ảnh hàng dài người đội mưa vận chuyển vật liệu, gia cố đê gây ấn tượng mạnh với cộng đồng. Nhiều người không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, như muốn "nuốt chửng" những người đang làm nhiệm vụ.