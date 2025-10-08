Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay (8/10), mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) ở mức đỉnh 29,9m (trên báo động (BĐ)3: 2,9m, trên lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra là 1,09m).

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy sẽ xuống dưới mức lũ lịch sử; trong 12-24 giờ tiếp theo, tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngập lụt diện rộng tại các xã, phường thuộc khu vực hạ lưu trạm Gia Bảy duy trì trong khoảng 3-4 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần với tốc độ khoảng 5-10cm/h.

Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn (ảnh chụp lúc gần 16h ngày 7/10). Ảnh: Báo Thái Nguyên

Cụ thể diễn biến lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương và lũ trên sông Lục Nam cập nhật sáng nay. Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức BĐ3, thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh, sau xuống và ở mức trên lũ lịch sử năm 2024 là 0,19m; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m). Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ 8-9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên (duy trì trong 3-4 ngày tới), Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.