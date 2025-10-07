Tối 7/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đang nỗ lực gia cố tuyến đê sông Cầu (thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Hình ảnh hàng dài người đội mưa để vận chuyển vật liệu, gia cố đê đã thu hút sự chú ý và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người không khỏi lo lắng khi chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, như muốn "nuốt chửng" những người đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng gia cố đê sông Cầu (phường Phan Đình Phùng).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến sáng 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể lưu thông, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt, mực nước sông Cầu dâng nhanh, có nơi đã vượt mức báo động, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê. Trước tình hình khẩn cấp, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với quân đội và các đơn vị chức năng triển khai phương án khẩn cấp, vận chuyển nguyên vật liệu, gia cố các điểm xung yếu dọc tuyến đê sông Cầu.

Các bao cát được vận chuyển để gia cố tuyến đê.

Mực nước sông Cầu dâng cao, Thái Nguyên khẩn cấp ứng phó mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cùng các lực lượng tham gia gia cố đê và trực đê Sông Cầu.

Tại tuyến đê sông Cầu (phường Phan Đình Phùng), theo ghi nhận lúc 15h ngày 7/10, mực nước tại trạm Gia Bẩy là 29,05m, cao hơn mức báo động 3 là 2,05m, và vẫn tiếp tục lên.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số điểm xung yếu như tuyến đê sông Cầu khu vực chân cầu Bến Tượng (phường Phan Đình Phùng), vùng bị ngập tại xóm Soi Cốc và trạm bơm tiêu úng Cống Táo (phường Trung Thành).

Tại các điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, phải thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập úng, chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư và phát huy sức mạnh cộng đồng để ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng gửi lời động viên tới người dân vùng ngập lụt, kêu gọi bà con yên tâm sơ tán, tin tưởng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Mực nước trên sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực của Thái Nguyên bị ngập sâu. Anh: Duy Khắc