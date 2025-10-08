Từ đêm 7 đến sáng 8/10, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi được đăng tải, mong cộng đồng mạng và lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và hỗ trợ cứu người thân bị mắc kẹt do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên.

Tài khoản mạng xã hội An Như cầu cứu: "Nhà bố mẹ em có cụ 97 tuổi, bố và mẹ em gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, không đồ ăn, nước vẫn đang lên. Rất mong được cứu trợ hoặc có thể đưa mấy cụ già đến nơi an toàn. Địa chỉ: xóm ấp Thái, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên (gần khu đô thị hồ điều hòa Thái Nguyên. Số điện thoại: 0948151661. Rất mong được cứu trợ khẩn cấp. Em cảm ơn".

Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ người thân.

Anh Võ Xuân Lộc cũng cầu cứu: "Khẩn cấp cứu nạn. Hiện tại, khu vực đối diện Trường Mầm non Linh Sơn, xóm Hùng Vương, phường Linh Sơn, Thái Nguyên đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao và chảy xiết. Rất mong đội cứu hộ cứu nạn, lực lượng cứu trợ khẩn cấp sớm tiếp cận khu vực này. Cả xóm đang kẹt trong vùng nước xiết, không thể di chuyển ra ngoài. Các số cứu hộ hiện đang quá tải không liên lạc được".

Lời cầu cứu của anh Võ Xuân Lộc trên mạng xã hội.

Chị Đỗ Thu Trang (trú tại xóm Na Tranh, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nước lũ bất ngờ dâng cao khiến cả ngôi nhà bị ngập hoàn toàn. Do nước lên quá nhanh, gia đình không kịp sơ tán hay di chuyển đồ đạc, gần như mất sạch tài sản.

Từ sáng nay, nước tiếp tục dâng, khiến tuyến đường ra vào khu vực bị cô lập. Trong xóm vẫn còn nhiều hộ dân chưa thể di chuyển, trong đó có người già liệt giường và trẻ nhỏ, tất cả vẫn đang mắc kẹt tại chỗ.

“Nước sâu đến quá đầu người, mình phải lựa chỗ cao nhất để bắt sóng liên lạc, lên các trang mạng cộng đồng kêu gọi cầu cứu”, chị Trang lo lắng chia sẻ.

Đã có 6 người chết và mất tích vì mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 11 (Matmo), tối 7/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù các địa phương đã có sự chủ động từ sớm trong công tác ứng phó, song do lượng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, diễn biến thời tiết phức tạp nên gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng cho biết, ngay sau khi bão đổ bộ, hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, công an và dân quân tự vệ tổ chức ứng cứu, hỗ trợ nhân dân.

Ở khu vực đê Chã, chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 67 hộ dân sinh sống ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến nước dâng. Trong tổng số 38 tuyến đường tỉnh, hiện có 10 tuyến bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục tạm để thông tuyến sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: "Mực nước ở nhiều nơi đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan. Lực lượng vũ trang phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống".

Ông Sơn yêu cầu các địa phương phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân vùng còn bị chia cắt, cô lập.

Đồng thời, ông yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, lãnh đạo, cán bộ cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo và triển khai phương án ứng phó. UBND tỉnh đã đề nghị Quân khu 1 hỗ trợ triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.