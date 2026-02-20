Trong đêm giao thừa tết Bính Ngọ 2026, robot hình người của các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện ấn tượng tại Gala mừng Xuân - sự kiện truyền hình có lượng người xem rất lớn.

Màn múa võ, nhào lộn và trình diễn đồng bộ của các cỗ máy AI không chỉ gây sốt mạng xã hội mà còn được xem như lời khẳng định tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Robot giờ đây không còn là sản phẩm phòng thí nghiệm mà trở thành biểu tượng quốc gia về tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Và Quảng Đông được ví như “thung lũng Silicon” mang màu sắc Trung Quốc.

Là một trong những nơi đầu tiên thực hiện cải cách mở cửa, năm 1992, Quảng Đông từng được lãnh đạo Trung Quốc khuyến khích “đuổi kịp 4 con hổ châu Á” và đi đầu hiện đại hóa. Ba thập niên sau, tỉnh này đã lần lượt vượt Singapore (1998), Hồng Kông (Trung Quốc, 2003), Đài Loan (Trung Quốc, 2007) về quy mô kinh tế.

Điều đáng chú ý không chỉ là con số tổng quy mô kinh tế mà là tầm nhìn quốc gia, cách Quảng Đông đang tái định vị mình từ “công xưởng thế giới” thành trung tâm công nghệ cao. Công nghệ ở đây được phát triển theo hướng toàn chuỗi, gắn chặt với sản xuất và thị trường.

Tại Thâm Quyến (Quảng Đông), người ta dễ dàng bắt gặp robot trong công viên, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại, ngân hàng…

XEM CLIP: Robot của Công ty UBTECH làm việc 24/7, có khả năng tự thay pin

Quảng Đông hiện chiếm khoảng 1/3 sản lượng robot công nghiệp của Trung Quốc, với hơn 160.000 doanh nghiệp hoạt động liên quan tới lĩnh vực này. Các công ty như UBTECH và DOBOT phát triển robot hình người, robot cộng tác, tích hợp AI, thị giác máy, hệ thống định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM).

Phó tổng giám đốc UBTECH Bàng Kiến Tân cho biết robot này có khả năng làm việc liên tục và tự thay pin

Về đặc điểm, robot của UBTECH có hình dáng tương đương với người thật, có thể tương tác với nhiều ngôn ngữ, có khả năng mang vác vật nặng, biểu diễn kungfu, di chuyển theo lệnh, biết tự thay pin khi sắp hết nguồn.

Một loại robot nhỏ có khả năng chơi, kể chuyện, hát, học... cùng trẻ em

UBTECH là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận công nghệ của Thâm Quyến. UBTECH đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tương đối khép kín cho robot hình người.

Robot của UBTECH không chỉ làm việc trong dây chuyền sản xuất mà còn tham gia giáo dục STEM, chăm sóc người cao tuổi và logistics thông minh.

Ông Bàng Kiến Tân, Phó tổng giám đốc UBTECH cho biết việc phát triển robot hình người và các dòng robot thông minh không phải là bước đi ngắn hạn mà nằm trong chiến lược dài hơi của Trung Quốc, được định hình từ chính nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Dòng robot này có thể phân biệt các vật dụng khác nhau và có thể đọc được các hình ảnh, biểu tượng do con người vẽ ra

Nếu robot đại diện cho mặt đất thì drone và máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) mở ra “nền kinh tế tầm thấp”.

Quảng Đông hiện chiếm hơn 30% doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp hàng không tầm thấp của Trung Quốc. Trong đó tiêu biểu là EHang - doanh nghiệp phát triển thiết bị bay chở hàng, chở người không người lái.

Máy bay không người lái chở hàng

Ô tô không người lái của WeRide

Hành khách trải nghiệm xe không người lái của WeRide

Clip: Robot quét rác ở khu vực công cộng

Theo con số mà Cục Thống kê Quảng Đông công bố vào tháng 1/2025, tổng quy mô kinh tế năm 2024 của tỉnh đạt hơn 14.163 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,945 nghìn tỷ USD. Quảng Đông trở thành địa phương đầu tiên của Trung Quốc vượt mốc 14.000 tỷ nhân dân tệ.