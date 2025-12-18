Sáng nay, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2025.

Năm 2025, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nội dung có bước đột phá.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ...

Bộ Tổng Tham mưu chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm phù hợp với thực tiễn; điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình; đề xuất phương án mua sắm vũ khí, trang bị phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.

Cùng đó, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh; tham gia lễ duyệt binh tại Liên bang Nga.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, xác định chủ đề năm 2026 là “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị trước hết cần chủ động, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Quân đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Quân đội xây dựng kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng giai đoạn 2026-2030; quản lý, điều chuyển, sử dụng quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn chiến lược trọng yếu. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Bộ tiêu chí “QĐND Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Đồng thời, ông cũng lưu ý giám sát chặt chẽ, phòng thủ, bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; tăng cường an ninh, an toàn thông tin mạng máy tính quân sự, hệ thống vũ khí công nghệ cao.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược, vũ khí công nghệ cao giai đoạn 2025-2030 phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.