Mục sư Franklin Graham bày tỏ sẵn sàng làm "đại sứ" cho Việt Nam sau những lần tham gia các sự kiện tôn giáo, gặp gỡ lãnh đạo và tìm hiểu đời sống tôn giáo tại Việt Nam. Cùng với các hoạt động nhân đạo, ông trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước.

“Khi trở lại Mỹ, tôi sẽ làm 'đại sứ' cho Việt Nam”

Mục sư Franklin Graham là nhà truyền giáo uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Sinh năm 1952 tại Asheville, bang North Carolina (Mỹ), Franklin Graham là con trai thứ tư trong số năm người con của nhà truyền giáo nổi tiếng trên thế giới, đã quá cố - Mục sư Billy Graham (1918 - 2018). Cố mục sư đã thành lập Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (Billy Graham Evangelistic Association - BGEA), tổ chức Tin Lành phi lợi nhuận có trụ sở hiện nay tại thành phố Charlotte, bang North Carolina. Mục sư Franklin Graham trở thành Giám đốc điều hành BGEA năm 2000 và Chủ tịch năm 2001.

Mục sư Franklin Graham. Ảnh: Billy Graham Evangelistic Association

Đồng thời, ông còn đứng đầu Tổ chức Cứu trợ, Truyền giáo Cơ đốc quốc tế (Samaritan’s Purse International Relief - SPIR), một tổ chức nhân đạo độc lập hoạt động tại nhiều quốc gia.

Tiếp nối ngọn lửa truyền giáo Phúc âm từ cha mình, Mục sư Franklin Graham đã tiến hành chuyến truyền giáo đầu tiên vào năm 1989. Từ đó đến nay, Mục sư đã tổ chức hơn 345 chương trình truyền giảng ngoài trời quy mô lớn tại 56 quốc gia, trong đó có 20 sự kiện ở châu Á.

Riêng tại Việt Nam, Mục sư Franklin Graham đã ba lần trực tiếp làm diễn giả chính trong những chương trình truyền giảng Tin Lành quy mô lớn.

Tháng 12/2017, ông đến Hà Nội tham gia chương trình “Yêu Hà Nội” tại sân vận động Quần Ngựa. Theo tài liệu của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, sự kiện thu hút khoảng 22.000 lượt người tham dự, đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Tháng 3/2023, Mục sư trở lại Việt Nam với chương trình thánh nhạc truyền giảng “Xuân yêu thương” tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 19.000 lượt người. Tháng 12/2024, Franklin Graham tiếp tục làm diễn giả chính tại chương trình “Mùa Yêu thương” ở sân vận động Cần Thơ, với khoảng 15.000 lượt người tham dự.

Ba chương trình tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ không chỉ tạo điều kiện để cộng đồng Tin Lành sinh hoạt tôn giáo mà còn góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa BGEA với các tổ chức Tin Lành trong nước.

Đáng chú ý, trong những chuyến thăm Việt Nam, Mục sư Franklin Graham đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo Chính phủ và Ban Tôn giáo Chính phủ về tôn giáo.

Trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Chính phủ vào tháng 3/2023, Mục sư bày tỏ những ấn tượng tích cực về đất nước, con người Việt Nam. Thảo luận về sự đa dạng tôn giáo và sự ủng hộ tự do tôn giáo tại Việt Nam trong cuộc gặp gỡ này, Mục sư Franklin Graham chia sẻ: "Khi trở lại Mỹ, tôi sẽ làm Đại sứ cho quý vị. Tôi rất vui khi được chia sẻ với chính giới và người dân Mỹ về sự tự do tôn giáo mà tôi được trải nghiệm tại Việt Nam".

Ông cũng đặc biệt cảm kích khi nhận được món quà là một quyển Kinh Thánh đã được dịch sang một trong các ngôn ngữ dân tộc ở Tây Nguyên.

Tháng 12/2024, trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Mục sư Franklin Graham bày tỏ ấn tượng sâu sắc sau mỗi lần trở lại Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những thay đổi, những thành tựu toàn diện, to lớn mà Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, công tác chăm lo cho an sinh và phúc lợi xã hội. Mục sư khẳng định tiếp tục là “Đại sứ” cho đất nước Việt Nam, quảng bá, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách, thân thiện, tự do về tín ngưỡng, tôn giáo đến với Chính phủ, người dân Mỹ cũng như bạn bè quốc tế.

Những cuộc gặp gỡ, trao đổi đã mở thêm các kênh kết nối giữa cộng đồng tôn giáo hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin. Từ kinh nghiệm và quan sát của mình, Mục sư Franklin Graham nhận thấy nhiều thay đổi trong đời sống tôn giáo và chính sách bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. Bằng các hành động thực tế, Mục sư đã chia sẻ với giới chức, tổ chức và người dân Mỹ những điều trực tiếp chứng kiến; đồng thời lên tiếng ghi nhận về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Mục sư Franklin. Ảnh: VGP

Những hoạt động nhân đạo kết nối nhân dân hai nước

Một dấu ấn đáng chú ý của Mục sư Franklin Graham tại Việt Nam là những chương trình nhân đạo do Samaritan’s Purse thực hiện.

Tổ chức này được Bob Pierce thành lập năm 1970 với mục tiêu hỗ trợ những cộng đồng gặp khó khăn do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và nghèo đói.

Năm 1973, Franklin Graham gặp Bob Pierce và bắt đầu tham gia các chuyến thăm dự án cứu trợ nhân đạo tại châu Á cùng một số khu vực khác. Sau khi Bob Pierce qua đời năm 1978, Franklin Graham tiếp nhận vai trò lãnh đạo và trở thành Chủ tịch Samaritan’s Purse từ năm 1979.

Dưới sự điều hành của ông, Samaritan’s Purse mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia, triển khai các chương trình cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ y tế, cung cấp nước sạch, phát triển sinh kế và giúp đỡ những nhóm dễ bị tổn thương.

Tổ chức Samaritan's Purse trao tặng số hàng bằng hiện vật có tổng giá trị khoảng 116.000 USD hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của bão số 3 (tháng 9/2024). Ảnh: VGP

Tại Việt Nam, Samaritan’s Purse bắt đầu hoạt động từ năm 1996. Trong gần ba thập niên, tổ chức đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng, tập trung vào các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh nông thôn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục, phòng chống mua bán người và phát triển sinh kế.

Đặc biệt, nhiều dự án được triển khai tại các địa bàn nông thôn, miền núi, nơi người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và những điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Trong lĩnh vực nước sạch, Samaritan’s Purse đã hỗ trợ một số trường học ở miền núi phía Bắc xây dựng hệ thống lọc nước, giúp học sinh và giáo viên có nguồn nước an toàn hơn để sử dụng hằng ngày.

Tại một trường học ở tỉnh Yên Bái, tổ chức đã lắp đặt hai hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược, cung cấp nước sạch cho gần 1.000 học sinh. Hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và phòng ngừa các bệnh liên quan đến nguồn nước không bảo đảm vệ sinh.

Bên cạnh đó, Samaritan’s Purse còn triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, đào tạo kỹ năng sống và phòng ngừa mua bán người.

Một dấu ấn nổi bật gần đây là hoạt động cứu trợ người dân Việt Nam sau bão Yagi tháng 9/2024.

Khi cơn bão gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc, đặc biệt ở các khu vực miền núi, Samaritan’s Purse đã tổ chức hai chuyến bay vận chuyển hàng cứu trợ từ Mỹ đến Việt Nam. Các chuyến hàng gồm thiết bị lọc nước, đèn năng lượng mặt trời, chăn, dụng cụ nhà bếp và những vật dụng thiết yếu, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở đất.

Thông tin Samaritan’s Purse công bố tháng 10/2024 cho hay, hai máy bay vận tải DC-8 và Boeing 757 đã đưa hơn 36 tấn hàng cứu trợ tới Việt Nam. Tổ chức phối hợp với các đối tác địa phương chuyển hàng đến những cộng đồng chịu thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo tài liệu tổng hợp của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giá trị giải ngân của Samaritan’s Purse tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 10,6 triệu USD.

Tại cuộc gặp Mục sư Franklin Graham tháng 12/2024, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khi đó đã ghi nhận, đánh giá cao các chương trình nước sạch, vệ sinh nông thôn và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn mà tổ chức thực hiện tại Việt Nam.

Các hoạt động này cho thấy hợp tác nhân đạo không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân mà còn tạo ra những kênh kết nối thiết thực giữa các tổ chức xã hội, tôn giáo Hoa Kỳ với cộng đồng địa phương tại Việt Nam.

Đối với Mục sư Franklin Graham, những chuyến trở lại Việt Nam cùng các hoạt động nhân đạo là cơ hội để ông trực tiếp tìm hiểu đời sống người dân, chứng kiến những đổi thay của đất nước và duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức tôn giáo Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển, những hoạt động giao lưu tôn giáo và hợp tác nhân đạo như vậy góp phần phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, xây dựng lòng tin và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.