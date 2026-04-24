Bà con tín hữu làng Nú, xã Ia Nan sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy

Làng Nú, xã Ia Nan, nơi có hơn 270 hộ với gần 1.300 nhân khẩu, đa số là người Gia Rai theo đạo Tin lành (Hội thánh Tin lành Việt Nam - miền Nam). Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào có đạo sinh sống, việc triển khai hiệu quả công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết quân dân vững chắc luôn được chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) quan tâm thực hiện.

Theo Trung tá Hứa Văn Thuận, chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan, BĐBP Gia Lai, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng BĐBP với đồng bào có đạo.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Ia Nan chú trọng xây dựng và duy trì mô hình vận động người có đạo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển. Đơn vị đã tham mưu Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Nan thành lập mô hình tổ tự quản trong đồng bào có đạo tại làng Nú, với 5 thành viên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Nan cùng các thành viên tổ tự quản tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con tín hữu

Để mô hình phát huy hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Chấp sự Chi hội Tin lành tại xã Ia Nan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con tín hữu.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cùng các hiệp định, hiệp ước và quy chế quản lý biên giới quốc gia, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngày càng được nâng cao. Mối quan hệ giữa lực lượng BĐBP với người dân, tín đồ Tin lành ngày càng gắn bó, tin cậy.

Chung tay gìn giữ bình yên nơi phên giậu

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhiều tín đồ Tin lành đã tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Từ khi thành lập đến nay, tổ tự quản trong đồng bào có đạo làng Nú đã tham gia cùng lực lượng BĐBP, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền với hàng trăm lượt người tham gia.

Qua tuyên truyền, bà con tín hữu không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mà còn chủ động phát hiện, cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều thông tin có giá trị về các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Siu Hlat, thành viên tổ tự quản trong đồng bào có đạo làng Nú, chia sẻ: "BĐBP thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm, thăm hỏi bà con nên chúng tôi rất tin tưởng. Bà con tín hữu bảo nhau chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không vượt biên trái phép, không cơi nới nương rẫy, tích cực phối hợp với BĐBP giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn".

Cùng với việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên trong tổ tự quản đã hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với bà con, như: Trồng cây cao su, cà phê, điều… để nâng cao đời sống.

Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, vừa trở thành những điển hình trong sản xuất, vừa là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới.

Với sự đồng thuận, chung tay, góp sức của người dân, nhất là đồng bào có đạo, đời sống của người dân làng Nú ngày càng phát triển, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Bà con tín hữu không chỉ chấp hành tốt pháp luật, mà còn trở thành lực lượng tích cực cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Ông Rơ Châm Miếu, tổ trưởng tổ tự quản trong đồng bào có đạo làng Nú, cho biết: "Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, các thành viên trong tổ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi năm chúng tôi phối hợp tuyên truyền từ 3 - 5 lần, theo tình hình thực tế và chủ đề hàng tháng".

Qua đó, bà con không chỉ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế ở địa phương.