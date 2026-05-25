Theo phản ánh của nhiều hộ dân thôn Lữ Đô, khoảng vài tháng trở lại đây, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi lạ phát tán từ khu vực nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa (xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình).

Cũng theo người dân cho biết, ngoài hoạt động sản xuất gạch, thời gian gần đây trong khuôn viên nhà máy này có thêm hoạt động ép nhựa để sản xuất các sản phẩm như xô, chậu. Do nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa có vị trí giáp ranh khu dân cư thôn Lữ Đô, nên mùi khét được cho là phát sinh từ quá trình ép nhựa của nhà máy đã theo chiều gió lan sang khu dân cư, gây cảm giác khó chịu, ngột ngạt cho người dân.

Nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa có vị trí gần khu dân cư thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh

Bà N.T.M.T. (thôn Lữ Đô) cho biết, nhà bà có vị trí ngay gần nhà máy gạch Trung Nghĩa. Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, bà thường xuyên ngửi thấy mùi khét, đặc biệt vào thời điểm chiều tối và ban đêm.

“Mùi rất hôi, rất khó chịu, giống như mùi rác bị đốt. Có hôm mùi nồng quá, tôi phải đóng kín cửa”, bà T. nói.

Bà T. cho rằng ở nông thôn, trẻ nhỏ đáng ra có điều kiện vui chơi, sinh hoạt ngoài trời thoải mái hơn. Nhưng từ ngày xuất hiện mùi khét khó chịu, nhiều gia đình hạn chế cho con ra ngoài mà phải ở trong nhà đóng kín cửa.

Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo môi trường sống.

Cùng chung lo lắng, bà P.T.C (thôn Lữ Đô) cho biết, thời gian gần đây bà cũng thường xuyên cảm nhận rõ mùi khét khó chịu lan tỏa trong không khí, nhất là vào buổi chiều tối, buộc gia đình phải đóng kín cửa nhưng vẫn không hết mùi.

Theo bà C., gần đây, trước tình trạng mùi gây ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, nhiều người đã trực tiếp đến nhà máy gạch để kiến nghị, phản ánh sự việc. Sau thời điểm đó, tình trạng mùi khét gần như không còn xuất hiện trong khu dân cư như trước.

Liên quan đến phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND xã Tân Minh cho biết, xã đã nhận được văn bản của UBND Phong Doanh về việc phối hợp kiểm tra, xác minh phản ánh ô nhiễm môi trường trong sản xuất nhựa tại nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa.

Sau khi nhận được văn bản trên, UBND xã Tân Minh đã cử tổ công tác đến nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa để xác minh nội dung phản ánh của người dân thôn Lữ Đô về việc cơ sở thường xuyên phát tán mùi khét, gây ô nhiễm không khí.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cam kết khắc phục, xử lý môi trường, giảm thiểu tối đa việc gây ảnh hưởng tới người dân. UBND xã Tân Minh yêu cầu công ty thực hiện đúng cam kết và đã có văn bản trả lời UBND xã Phong Doanh về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Ông Bùi Xuân Kiệm, Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng Đình Văn - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy gạch tuynel Trung Nghĩa cho biết, nhà máy đã hoạt động nhiều năm, hiện doanh nghiệp đang tính toán nâng cấp, chuyển đổi, mở rộng ngành nghề sản xuất để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hệ thống máy móc và các sản phẩm nhựa thành phẩm được sản xuất trong khuôn viên nhà máy gạch Trung Nghĩa

Theo ông Kiệm, công ty mới lắp đặt hệ thống sản xuất các sản phẩm nhựa như xô, chậu phục vụ xây dựng và chăn nuôi. Hệ thống này mới đi vào hoạt động thử nghiệm được khoảng hơn 1 tháng. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, doanh nghiệp đã nhận được phản ánh của người dân xã Phong Doanh và đã làm việc với chính quyền địa phương cùng các phòng chuyên môn của UBND xã Tân Minh - nơi nhà máy đặt cơ sở sản xuất.

“Đây chỉ là mô hình sản xuất nhỏ, đang trong quá trình thử nghiệm. Mùi phát sinh không phải do đốt mà là hơi nhựa trong quá trình ép”, ông Kiệm nói.

Khu vực lắp đặt hệ thống xử lý khí thải

Ông Kiệm cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp đang cố gắng khắc phục ở mức cao nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh.

Về hướng xử lý, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống thu gom khí thải, đưa qua bể lọc trước khi xả lên cao. Theo ông Kiệm, nếu độ cao hệ thống khí thải chưa bảo đảm, sẽ tiếp tục nâng độ cao. Trường hợp mùi ra vẫn chưa đảm bảo, sẽ phải tính toán thay đổi hệ thống máy sơ chế nguyên liệu ban đầu.

“Nếu không đảm bảo được, đơn vị có thể không thể đảm bảo được công tác sản xuất”, ông Kiệm nói.