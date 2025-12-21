Nhã Concert - đánh dấu 15 năm hoạt động của ca sĩ Lân Nhã diễn ra vào tối 20/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Một đêm nhạc "thẳng"

Trong gần 3 tiếng và 25 tiết mục, ca sĩ Lân Nhã cùng 3 khách mời: NSND Tấn Minh, ca sĩ Hoàng Quyên và Hương Tràm trình diễn 25 tiết mục.

Thời lượng hợp lý cộng thêm công tác tổ chức gọn gàng, không đãi bôi các nội dung ngoài âm nhạc giúp Lân Nhã ghi điểm, khán giả được trải nghiệm trọn vẹn.

Theo kịch bản, chương trình được chia thành 3 chương: The Classy, The Journey và The Heart nhưng thực tế Lân Nhã chưa làm rõ được tính concept - ý tưởng chủ đạo, tinh thần xuyên suốt mà anh và ê-kíp muốn kể.

Vì không làm rõ đường dây câu chuyện, thông điệp, rất khó để trả lời đêm nhạc nói về điều gì và ý nghĩa của cột mốc 15 năm hành trình sự nghiệp của Lân Nhã thể hiện ở đâu; thậm chí đôi lúc mang lại người xem cảm giác rời rạc.

Ca sĩ Lân Nhã.

Điểm sáng lớn nhất cũng như duy nhất của Nhã Concert là giọng hát và âm nhạc.

Khi hát 2 bài đầu tiên Còn yêu em mãi và Thời gian nào phai dấu, Lân Nhã dường như bị ảnh hưởng từ áp lực tổ chức concert cá nhân đầu tiên trong đời nên phần hát mắc khá nhiều lỗi.

Kể từ bài thứ 3 - Trước khi ngày mai đến, anh lấy lại phong độ và tỏa sáng đến hết chương trình.

Mỗi khách mời đều đóng góp cho Nhã Concert theo những cách khác nhau.

Lân Nhã và Hoàng Quyên hòa hợp ở lối hát "sách giáo khoa" - mỗi nốt nhạc được đặt để, mỗi chữ được nhả ra đều nắn nót, chuẩn chỉ như bản thu còn hơi thở được kiểm soát tốt.

Ca sĩ Hoàng Quyên - 1 trong 3 khách mời.

NSND Tấn Minh bổ sung sắc thái cho Lân Nhã không chỉ ở phần hát mà cả cách giao lưu, dẫn chuyện. Trong khi đó, Hương Tràm mang đến màu sắc, năng lượng vừa tươi trẻ vừa "showbiz" - điều rất thiếu ở concert này.

Điểm tựu trung ở Nhã Concert từ cách Lân Nhã hát, chọn bài, chọn khách mời... đến trang phục, dẫn chuyện là sự nghiêm túc.

Lân Nhã nghiêm túc, đôi khi đến mức cứng nhắc, trong tất cả lựa chọn. Anh mặc vest, hát những bài tình ca tiêu biểu nhất một cách mẫu mực, song ca cùng những vocalist giỏi nghề, nói ít hát nhiều và gần như nói không với nội dung ngoài âm nhạc.

Dường như Lân Nhã luôn chọn đi con đường thẳng, không bày vẽ, toan tính, vòng vo.

Ở năm 2025, Nhã có thể là concert cá nhân duy nhất được tổ chức theo hình thức nguyên thủy là chỉ xoay quanh âm nhạc, tập trung phần nghe và bỏ qua phần nhìn, đưa "người xem" trở về với "người nghe" như ngày trước.

Lân Nhã và Hoàng Quyên song ca "Cà phê một mình"

Khán giả bù đắp cho Lân Nhã

Khoảng hơn 20h, chương trình bắt đầu với khán đài lấp kín 2.000 người, không thưa vắng như những dự đoán rằng đêm nhạc sẽ "ế" khán giả.

Thời điểm công khai việc hủy concert cá nhân ở Hà Nội, Lân Nhã từng vướng chỉ trích. Một bộ phận người dùng Threads mỉa mai anh không có khán giả, hết thời.

Nhưng đêm nhạc ở TPHCM cho thấy điều ngược lại là trong địa hạt của mình, Lân Nhã có sức hút mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.

Thực tế, Nhã Concert có một số sạn: kịch bản yếu tính concept, cơ sở vật chất ở Nhà hát Hòa Bình xuống cấp, ca sĩ và ê-kíp nhiều lần để "chết" sân khấu...

Đêm nhạc gần như không có điểm mới, Lân Nhã hát tình ca suốt 3 tiếng còn phần dẫn chuyện gần như không có miếng hài trừ lúc NSND Tấn Minh xuất hiện.

Lân Nhã nỗ lực tập nhảy để làm mới mình.

Nhưng sau mỗi tiết mục, phản ứng của khán giả dành cho Lân Nhã nồng nhiệt một cách bất ngờ với những tràng pháo tay giòn giã kéo dài.

Cách ứng xử của 2.000 khán giả gần như là sự thỏa hiệp rằng Lân Nhã chỉ cần hát thật hay là đủ, còn lại không quan trọng.

Điều này có thể đã gián tiếp trả lời câu hỏi: "Lân Nhã có cần thay đổi không?", dù anh có nỗ lực tập nhảy, hát rock làm mới mình.

Việc Lân Nhã phải hủy concert ở Hà Nội là điều đáng tiếc, khiến cột mốc 15 năm hát của anh chưa thật trọn vẹn. Và ngay cả khi phải hủy concert, cách anh thẳng thắn đối diện vấn đề, thông báo rõ ràng đến đám đông cũng rất đáng ghi nhận, đúng với tác phong "đi đường thẳng" xưa nay.

Đổi lại, Nhã Concert là sự bù đắp tuyệt vời không chỉ cảm xúc mà cả danh dự của Lân Nhã - một ca sĩ làm nghề tận tụy, nghiêm túc, sạch scandal suốt 15 năm.

Lân Nhã và NSND Tấn Minh song ca "Tình tự mùa xuân"

Mi Lê

Ảnh: NVCC