Liều thuốc trị bách bệnh

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, trào lưu sử dụng chanh tươi và muối hột để chữa trị các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp đang lan truyền mạnh mẽ. Nhiều người tin rằng đây là "bài thuốc tự nhiên" giúp trường thọ, loại bỏ hoàn toàn bệnh tật mà không cần dùng đến y học hiện đại.

Một trong những tài khoản nổi bật thúc đẩy trào lưu này là B.T.V với gần 650.000 lượt theo dõi. Tài khoản trên khẳng định rằng cơ thể con người thường bị "lạnh" bên trong, dẫn đến các vấn đề như viêm xoang, rối loạn đường ruột, dị ứng. Khi nhiệt độ cơ thể giảm, sức đề kháng suy yếu, khiến bệnh tật kéo dài và khó chữa.

B.T.V khẳng định việc uống chanh muối hạt có thể "hết bệnh" đối với hàng loạt vấn đề sức khỏe: tăng huyết áp, tiểu đường type 2, suy thận, mỡ máu cao, trào ngược dạ dày thực quản, nhiễm khuẩn HP, viêm loét dạ dày, táo bón kinh niên (thậm chí kéo dài 20 năm). Tài khoản này còn tuyên bố rằng y học hiện đại chưa chữa trị được các bệnh đường ruột, trong khi chanh và muối hạt có thể làm được.

Hướng dẫn sử dụng được tài khoản B.T.V chia sẻ chi tiết:

- Với người mới bắt đầu, pha 1/3 thìa muối hạt, 330ml nước ấm và nửa quả chanh, uống duy trì 5-7 ngày. Nếu cơ thể thích nghi, tăng dần lên 1,5-3 thìa muối với 2-3 quả chanh. Nên uống vào buổi sáng lúc bụng rỗng, trước khi đánh răng.

- Đối với người có đường ruột yếu như viêm loét dạ dày, bắt đầu với 1 lát chanh và 1/4 thìa muối, sau đó tăng liều dần. Người bị táo bón nặng (20-25 năm), dùng 1/3 thìa muối tăng lên 3 thìa, kết hợp xoa bụng theo chiều kim đồng hồ và đi bộ để cải thiện.

- Với bệnh nhân tiểu đường, bắt đầu bằng 1/4 thìa muối và chanh, kết hợp tắm nắng, rồi tăng liều lên 2-3 thìa muối với 2-3 quả chanh. Thậm chí, người suy thận mạn tính cũng được khuyên dùng nếu còn khả năng tiểu tiện, kèm đi bộ chân đất để thận phục hồi.

Tài khoản chia sẻ về muối chanh. Ảnh chụp màn hình.

Nguy hiểm hơn, tài khoản này khuyến khích bệnh nhân tăng huyết áp bỏ máy đo huyết áp, tin rằng chanh muối sẽ thay thế thuốc men hằng ngày.

Trào lưu nguy hiểm

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng từ Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga (Hà Nội), trào lưu trên nhấn mạnh vào việc "thải độc", làm sạch đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, từ góc nhìn y học hiện đại cần đánh giá kỹ lưỡng lợi ích và rủi ro.

Bác sĩ Hoàng cho biết, chanh chứa vitamin C, flavonoid và axit citric, mang lại một số lợi ích: tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa sỏi thận canxi oxalat bằng cách kiềm hóa nước tiểu, cải thiện hấp thu sắt từ thực vật, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nếu dùng liều nhỏ và điều độ.

Tuy nhiên, lạm dụng chanh với liều cao có thể gây mòn men răng do tính axit, làm nặng thêm viêm loét dạ dày, lợi tiểu quá mức dẫn đến mất nước.

Việc thêm muối (chất điện giải thiết yếu) vào nước chanh hằng ngày với lượng lớn sẽ gây thừa natri, dẫn đến tăng huyết áp, tổn hại thận, thúc đẩy suy thận mạn, loãng xương và tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Thực tế, người Việt đang tiêu thụ muối gần gấp đôi khuyến cáo của WHO (9,4g/ngày so với dưới 5g/ngày), việc bổ sung thêm qua chanh muối chỉ tạo gánh nặng cho cơ thể, hoàn toàn phi khoa học.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Thành viên Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, cho rằng - các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp cần điều trị ổn định suốt đời, chứ không thể "khỏi hoàn toàn" mà bỏ thuốc.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh tư vấn cho người bệnh. Ảnh: L.Liên.

Nhiều bệnh nhân thấy chỉ số huyết áp hay đường huyết giảm tạm thời tưởng đã khỏi, chuyển sang các phương pháp phản khoa học. Ban đầu, họ có thể cảm thấy sảng khoái do hưng phấn ngắn hạn từ việc dùng muối mặn (với người tăng huyết áp vốn phải kiêng muối) hoặc đồ ngọt (với tiểu đường). Nhưng thực tế, điều này chỉ là ảo giác, dẫn đến biến chứng.

Với trường hợp tăng huyết áp, bỏ thuốc để uống chanh muối có thể làm huyết áp tăng đột ngột, lâu dài gây tổn thương cơ quan đích như suy tim, suy thận, vỡ mạch máu não dẫn đến đột quỵ và tử vong.

Vì vậy, cả y học cổ truyền lẫn Tây y đều phản đối lạm dụng muối, ngay cả với người khỏe mạnh.

Với bệnh nhân tiểu đường, dùng đồ ngọt như nước mía có thể khiến đường huyết tăng vọt, gây hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, hoặc biến chứng lâu dài như mù lòa, loét chân, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Theo bác sĩ Mạnh "không bác sĩ nào cứu nổi nếu bệnh nhân cứ tự chữa bệnh theo lời đồn". Tâm lý người bệnh mạn tính thường mong "khỏi hẳn" mà không dùng thuốc, nên dễ bị lừa.

Lời khuyên của bác sĩ Mạnh là hãy tỉnh táo, tin tưởng y tế chính thống, tuân thủ điều trị kết hợp lối sống lành mạnh, lạc quan để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Một lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng cho rằng có nhiều cá nhân tự xưng chuyên gia y tế, dựng lên các video để tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng. Đơn vị sẽ triển khai rà soát các thông tin trên không gian mạng để kịp thời phát hiện xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh không đúng quy định pháp luật. Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe nhưng không tùy tiện nghe, làm theo những nguồn tư vấn không kiểm chứng trên không gian mạng.

