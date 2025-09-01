Khi đang ở nhà riêng tại huyện Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc), nam bệnh nhân đột ngột khó thở, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chỉ số oxy trong máu chỉ còn 70% (mức bình thường là 95-100%). Bác sĩ chẩn đoán ông bị phù phổi cấp, nguyên nhân liên quan đến thói quen uống nhiều nước chanh khi khó chịu trong người.

Theo China Times, nam bệnh nhân thường cảm thấy khó chịu khoảng hai năm nay, mỗi khi khó thở lại uống nước chanh để tự làm dịu. Ông không biết mình bị cao huyết áp và bệnh tim, đồng thời luôn từ chối đi khám. Ngày xảy ra sự việc, ông ở một mình trong nhà thì đột ngột khó thở dữ dội, toát mồ hôi lạnh. Ông thử uống trà, nước chanh, thậm chí tắm nước lạnh nhưng tình trạng không cải thiện, ngược lại càng nặng hơn. Sau hơn hai giờ chịu đựng, ông mới gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ.

Nước chanh có nhiều tác dụng nhưng nếu không dùng đúng cách sẽ gây hậu quả khó lường. Ảnh minh họa: Ban Mai

Ngay khi nhận tin, hai người con lập tức lái xe đưa cha đến bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, ông được đặt ống thở và vào phòng hồi sức tích cực. Sau khi qua cơn nguy kịch, ông chuyển đến phòng bệnh thường và đang phục hồi chức năng dưới sự hướng dẫn của chuyên viên vật lý trị liệu.

Bác sĩ Hà Đông Cẩm, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Chương Hóa, cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc bệnh nhân bị cao huyết áp nhưng không điều trị và không dùng thuốc kiểm soát. Tình trạng này dẫn đến suy tim, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả, làm máu ứ lại ở tim và phổi, gây phù phổi cấp. Khi đó, cơ thể thiếu oxy, dẫn đến khó thở dữ dội, chỉ số oxy trong máu giảm nhanh, gây ra chuỗi phản ứng nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh cao huyết áp là “kẻ giết người thầm lặng”, thường không có triệu chứng rõ rệt nhưng âm thầm gây hại cho tim, não, thận và mạch máu. Trường hợp này cũng cho thấy người mắc bệnh tim không nên uống quá nhiều nước khiến tình trạng ứ dịch ở phổi nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo những người bị cao huyết áp cần duy trì dùng thuốc và theo dõi huyết áp lâu dài để phòng tránh biến chứng. Khi có dấu hiệu bất thường, không nên giấu bệnh hay ngại đi khám, nếu không, tổn thương cơ thể sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Ngoài ra, nước chanh có tính axit mạnh và có thể làm nặng thêm các triệu chứng ở người mắc bệnh liên quan đến axit như trào ngược dạ dày thực quản, ợ nóng hoặc loét dạ dày. Loại nước này cũng có thể bào mòn men răng, gây ê buốt và sâu răng, không phù hợp với người có vấn đề về răng miệng. Ngoài ra, người dễ bị đau nửa đầu có thể nhạy cảm với tyramine trong chanh, làm tăng cơn đau. Những người bị dị ứng với họ cam quýt hoặc đang dùng thuốc có thể cần tránh.