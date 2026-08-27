22h, sau khi chiến thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup được ấn định, người dân Hà Nội đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, dòng người kẹt cứng các ngả. Tiếng reo hò vui mừng vang lên khắp nơi.

Nhiều người hâm mộ cầm các dụng cụ độc lạ ra đường để tạo âm thanh ăn mừng chiến thắng. Người đàn ông này mang theo một cặp chũm chọe phát ra âm thanh lớn, vừa đập, ông vừa hô vang: "Việt Nam vô địch".

Nồi niêu, xoong chảo, bình ga điều hòa... cũng trở thành "hành trang đi bão" của người hâm mộ.

Cún cưng cũng được chủ mang theo để hòa chung bầu không khí.

Tại khu vực hầm Kim Liên, chú rể Khổng Tiến Anh ôm theo bó hoa lớn, nắm tay vợ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Chiếc váy cô dâu tạo điểm nhấn, khiến đám đông xung quanh reo hò không ngớt.

Tấm biển với nội dung hài hước được một thanh niên mang theo trên đường đi ăn mừng chiến thắng. Cứ mỗi nhịp dừng đèn đỏ, anh lại giơ cao và hô vang cùng mọi người.

Một tấm biển quảng cáo phở tái bắp cũng trở thành dụng cụ đi bão của người hâm mộ khiến ai nấy cũng bật cười.

Mặt nạ người nhện, trang phục thần chết, Tôn Ngộ Không... trở thành điểm nhấn trong dòng người nườm nượp trên phố.

Thậm chí bàn DJ cũng được các bạn trẻ mang theo ra đường cùng bộ đồ táo quân độc lạ.

0h, dòng người ăn mừng chiến thắng vẫn nối nhau trên đường khiến khu vực trung tâm Hà Nội trở nên sôi động, huyên náo trong tiếng hò reo.