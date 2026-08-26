Tuyển Việt Nam hòa kịch tính 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup với chiến thắng chung cuộc 4-2.
Video bóng đá Việt Nam 2-2 Thái Lan
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Phút 12 trận chung kết lượt về Việt Nam vs Thái Lan, hàng thủ áo đỏ chơi thiếu chắc chắn để Yotsakorn Burapha tung cú sút đưa bóng chìm và căng khiến thủ môn Lê Giang dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
Phút 52 trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan, Hoàng Hên dứt điểm không tốt đưa bóng đi chìm, đập cột dọc rồi chạm vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới Thái Lan.
Phút bù giờ thứ 3 trận chung kết, ĐT Việt Nam chuyển đổi trạng thái, Quang Hải chuyền cho Xuân Son. Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực lao về phòng ngự đã sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay.