Phút 52 trận chung kết Việt Nam vs Thái Lan, Hoàng Hên dứt điểm không tốt đưa bóng đi chìm, đập cột dọc rồi chạm vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới Thái Lan.