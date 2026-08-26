Video bóng đá Việt Nam 2-2 Thái Lan

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  

Video cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà khó tin
Video cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà khó tin
Phút bù giờ thứ 3 trận chung kết, ĐT Việt Nam chuyển đổi trạng thái, Quang Hải chuyền cho Xuân Son. Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực lao về phòng ngự đã sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay.