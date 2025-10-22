Trước khi bão số 12 (Fengshen) đổ bộ, nhiều chủ ô tô ở Đà Nẵng đã tất bật tìm cách bảo vệ “xế cưng” khỏi ngập nước và gió giật. Từ việc kê cao xe bằng gạch, pallet, đến bọc kín xe trong những “túi chống ngập” chuyên dụng – tất cả cho thấy sự lo lắng nhưng cũng đầy sáng tạo của người dân miền Trung trước thiên tai.

Trên mạng xã hội, hình ảnh hàng loạt xe hơi được kê cao hoặc “niêm phong” kín mít khiến không ít người quan tâm, chia sẻ.

Chủ xe ở Đà Nẵng để ô tô lên cao để tránh ngập. Ảnh: Hồ Giáp

Các khu vực như bãi đất trống cao ráo, gầm cầu... được các chủ xe chọn làm nơi trú bão cho xế cưng. Ảnh: Otofun

Dưới chân cầu Thuận Phước. Ảnh: Hồ Giáp

Anh Trần Thanh Nguyên (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) mua một tấm bạt kích thước 6x12m để “bọc” ô tô chống ngập. Ảnh: Hồ Giáp

Cách bọc bạt cho xe ô tô được nhiều chủ xe tại Đà Nẵng áp dụng. Ảnh: Minh Nguyễn/OFFB

Một khách sạn ở Đà Nẵng chi tiền triệu thuê xe container "chắn gió". Ảnh: Beat Đà Nẵng

Theo dự báo, bão số 12 gây mưa rất lớn tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung trong chiều tối 22/10, nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu dân cư trũng thấp. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, di dời phương tiện đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi gió mạnh, mưa lớn.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải.