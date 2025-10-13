Những ngày qua, cùng với mưa lớn, ngập sâu và hàng loạt ô tô hư hỏng nặng ở nhiều địa phương như Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh…, câu chuyện về giá cẩu kéo, cứu hộ xe ngập nước trở thành đề tài gây bức xúc.

Trong khi nhiều đơn vị, cá nhân sẵn sàng hỗ trợ miễn phí hoặc lấy giá tượng trưng để giúp người dân vượt khó, thì không ít nơi lại bị phản ánh “hét giá”, coi đây là cơ hội kiếm lời giữa lúc thiên tai.

Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất tại Thái Nguyên trong nhiều ngày nay. Ảnh: Nam Khánh

Giá cẩu kéo 'nhảy múa' giữa mùa ngập

Theo khảo sát của PV VietNamNet, trong những ngày vừa qua, giá dịch vụ cứu hộ ở một số tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là vùng ngập Thái Nguyên "nhảy múa" khó lường mà không có một mức chung nào.

Trong vai một chủ xe bị ngập nước, PV gọi tới đường dây nóng 0989.989.xxx của một đơn vị cứu hộ tại Thái Nguyên, đặt vấn đề cần cẩu kéo một chiếc ô tô đang để trong nhà về gara người quen ở Hà Nội. Phía đơn vị này báo giá khá “mở”, dao động từ 5-8 triệu đồng tùy vào tình trạng xe và độ khó khi trục vớt. Họ cũng yêu cầu khách gửi vị trí định vị và ảnh hiện trạng qua Zalo để “báo giá chính xác hơn”.

Liên hệ với một gara tại Cầu Diễn (Hà Nội) với yêu cầu cứu hộ tương tự, phía gara này đưa ra giá dịch vụ kéo xe từ Thái Nguyên về là 2,8 triệu đồng, nhưng với điều kiện là phải sửa chữa tại đây. Còn nếu kéo đến cơ sở khác tại Hà Nội theo chỉ định, chi phí hết khoảng 3,5 triệu.

Như vậy, với cùng một tình huống nhưng mỗi nơi lại cho một mức giá dịch vụ khác nhau, thậm chí chênh gấp hơn 2 lần. Việc giá cứu hộ tăng cao, mỗi nơi báo một kiểu trong thời gian này được nhiều chủ xe bức xúc chia sẻ tràn ngập trên các diễn đàn về ô tô.

Mới đây, chia sẻ trên diễn đàn OFFB, tài khoản MP Minh Cường cho biết, gia đình có 1 chiếc xe bị ngập sâu trong đợt mưa lũ tuần qua. Sau khi nước rút, anh gọi một số đơn vị cứu hộ thì được báo giá 3,5 triệu đồng khi kéo về gara ở Đại Từ (xấp xỉ 35km), còn kéo xuống Long Biên (Hà Nội) với quãng đường khoảng 90km thì giá là 7-8 triệu đồng.

Bài đăng của anh Minh Cường trên OFFB lập tức thu hút rất nhiều bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

"Giá trên là cao quá, gấp 2-3 lần ngày thường. Mong anh em cứu hộ hỗ trợ dân vùng lụt chứ giá như thế này thì vào tận xương", anh Cường viết.

Bài viết của anh Cường lập tức thu hút nhiều tương tác của cộng đồng người dùng ô tô. Không ít chủ xe ở các vùng ngập như Thái Nguyên, Bắc Ninh hay Hà Nội cũng tố rằng, giá cẩu kéo cứu hộ xe những ngày vừa qua như "trên trời", mỗi nơi báo một kiểu.

"Xe tôi bị ngập ở khu vực Đồng Hỷ, muốn kéo về TP Thái Nguyên cũ với quãng đường 3-5km cũng được báo giá đến 2,5 triệu đồng, trong khi ngày thường chỉ 500 nghìn. Còn nếu đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, nhiều đơn vị báo giá không dưới 8 triệu", tài khoản Dũng Nguyễn bình luận.

"Tôi cũng vừa phải ngậm ngùi mất 5 triệu để kéo xe từ Thái Nguyên sang Vĩnh Phúc, nhưng thấy vẫn là rẻ so với nhiều bác. Xe ngập nước lâu quá nhanh hỏng hơn nên có đắt cũng phải cẩu kéo đi sớm. Đánh vào tâm lý này nhiều bên hô giá cẩu xe cao ngất, ai chấp nhận thì chơi, còn không thì cứ để xe đấy thôi", tài khoản Thành Chí viết.

PV VietNamNet đã liên hệ với anh Minh Cường (ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), chủ xe này cho biết, sau khi đăng tải bài viết, anh đã được nhiều người giới thiệu và bản thân đã liên hệ không dưới 10 đơn vị cứu hộ khác nhau.

"Những ngày này mỗi nơi báo một giá, cuối cùng tôi "chốt" một đội cứu hộ từ Hà Nội lên do người quen giới thiệu. Tuy nhiên, phải đến sáng nay (13/10) xe mới được hẹn cẩu đi với giá 4 triệu cho 2 chiếc xe từ Thái Nguyên xuống một gara ở Long Biên (Hà Nội)", anh Cường chia sẻ.

Giá dịch vụ cứu hộ ô tô "nhảy múa" trong mưa ngập, không có khung cụ thể. Ảnh: Nam Khánh

Tranh cãi việc "thuận mua vừa bán” mùa bão lũ

Theo tìm hiểu, với điều kiện thời tiết bình thường ở đô thị, các đơn vị cứu hộ áp dụng mức giá khoảng 600 nghìn đồng cho mỗi ca kéo xe với khoảng cách dưới 15km. Nếu đi đường dài, số tiền được tính thêm 25-30 nghìn đồng/km, chưa kể phí đường bộ, cầu phà. Với trường hợp phải dùng đến cần cẩu, giá có thể cao hơn, tuỳ thuộc vào đơn vị cứu hộ.

Thực tế, chưa có bất kỳ quy định hay khung giá cụ thể nào cho dịch vụ cứu hộ trong điều kiện đặc biệt như mưa ngập. Việc thỏa thuận hoàn toàn phụ thuộc vào hai bên – chủ xe và đơn vị cứu hộ theo nguyên tắc "thuận mua vừa bán", không ai bắt ép ai.

Không thể phủ nhận rằng, trong lúc nguy cấp, việc có xe cứu hộ đến kịp thời cũng đã là điều may mắn. Nhưng sự thiếu minh bạch và cạnh tranh tự do trong lĩnh vực này đã tạo ra “mức giá ngầm” - nơi mỗi chuyến cẩu kéo xe có thể chênh lệch gấp nhiều lần.

Nhiều chủ xe ngậm ngùi chấp nhận chi vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng cho vài chục cây số chỉ để đưa xe ra khỏi vùng ngập, bởi ai cũng hiểu: xe nằm trong nước thêm vài tiếng có thể hư hại nặng hơn gấp nhiều lần. Nhưng giữa lúc khó khăn, việc bị báo giá quá cao khiến không ít người cảm thấy bị lợi dụng.

Ở chiều ngược lại, cũng phải nhìn nhận công việc cứu hộ ô tô mắc kẹt trong mưa lũ không hề dễ dàng.

Trong đó, "cái lý" mà các doanh nghiệp tư nhân đưa ra để nâng giá như chi phí nhiên liệu tăng do phải di chuyển đường vòng, kẹt xe, nhiều rủi ro, dễ mắc kẹt, nguy cơ hỏng thiết bị trong nước sâu... Với họ, đó là lao động thực sự, và “thuận mua vừa bán” vẫn là nguyên tắc cơ bản của thị trường.

Vấn đề nằm ở chỗ, ranh giới giữa hợp lý và trục lợi đôi khi rất mong manh – và cách ứng xử trong hoàn cảnh này thể hiện đạo đức nghề nghiệp nhiều hơn là giá trị kinh tế.

Theo các chuyên gia, để tránh tình trạng “chặt chém”, cơ quan quản lý cần sớm xây dựng khung giá tham chiếu cho dịch vụ cứu hộ trong điều kiện khẩn cấp, khuyến khích các hiệp hội nghề nghiệp tự công bố mức giá minh bạch, đồng thời có đánh giá đối với dịch vụ này để người dân sử dụng dịch vụ được biết.

Các chủ xe cũng nên chủ động tìm hiểu, tham khảo giá từ nhiều nguồn và lựa chọn những đơn vị cứu hộ uy tín, được cộng đồng đánh giá tích cực. Sự thận trọng này không chỉ giúp tránh những tình huống bị “ép giá” mà còn bảo đảm dịch vụ an toàn, minh bạch và đúng với tinh thần hỗ trợ trong lúc khó khăn.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!