Ô tô vừa mua về chưa kịp tặng vợ đã dính ngập; xe mắc kẹt trên mái tôn sau khi nước rút hay xe buộc kín vẫn bị 'lạc trôi', phải lên mạng nhờ tìm... là những trường hợp "cười ra nước mắt" vừa xuất hiện trong những ngày mưa ngập vừa qua ở Thái Nguyên.
Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở miền Bắc chìm trong biển nước. Từ nhà cửa, đồ đạc cho đến xe cộ của người dân đều bị ngập sâu, gây ra không ít thiệt hại.
Tại Thái Nguyên, hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh những chiếc ô tô nằm chỏng chơ giữa dòng nước, có chiếc “nổi lềnh bềnh” như thuyền, có chiếc được chủ nhân bọc kín bằng bạt vẫn không thoát khỏi cảnh “lạc trôi”, hay có những xe vừa được chủ nhân "tậu" về còn chưa bóc ni-lon đã trở thành nạn nhân của mưa ngập.
Những hình ảnh bi hài ấy lan truyền khắp mạng xã hội, khiến người xem vừa bật cười vừa chùng lòng. Bởi sau phút giây hài hước là nỗi xót xa, khi nhiều chủ xe phải đứng nhìn “xế cưng” chìm trong nước, và hóa đơn sửa chữa kéo dài vẫn đang chờ họ ở phía trước.
Dưới đây là một số hình ảnh "cười ra nước mắt" được chia sẻ trong những ngày qua:
Chiếc Suzuki Ciaz dù đỗ cố định tại chỗ nhưng vẫn bị các vật thể trôi nổi trong dòng nước va đập mạnh, khiến kính trước và phần nóc xe hư hỏng nặng, rác thải cũng tràn vào khoang nội thất. Ảnh: Thạch Thảo
(Tổng hợp)
