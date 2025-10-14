Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở miền Bắc chìm trong biển nước. Từ nhà cửa, đồ đạc cho đến xe cộ của người dân đều bị ngập sâu, gây ra không ít thiệt hại.

Loạt ô tô sau khi bị ngập nước nằm chỏng chơ giữa đường ở Thái Nguyên. Ảnh: Thạch Thảo

Tại Thái Nguyên, hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh những chiếc ô tô nằm chỏng chơ giữa dòng nước, có chiếc “nổi lềnh bềnh” như thuyền, có chiếc được chủ nhân bọc kín bằng bạt vẫn không thoát khỏi cảnh “lạc trôi”, hay có những xe vừa được chủ nhân "tậu" về còn chưa bóc ni-lon đã trở thành nạn nhân của mưa ngập.

Những hình ảnh bi hài ấy lan truyền khắp mạng xã hội, khiến người xem vừa bật cười vừa chùng lòng. Bởi sau phút giây hài hước là nỗi xót xa, khi nhiều chủ xe phải đứng nhìn “xế cưng” chìm trong nước, và hóa đơn sửa chữa kéo dài vẫn đang chờ họ ở phía trước.

Dưới đây là một số hình ảnh "cười ra nước mắt" được chia sẻ trong những ngày qua:

Xe bán tải mắc kẹt giữa dòng nước, tài xế đã phải trèo lên nóc xe đứng chờ cứu hộ tới. Ảnh: OFFB

Chiếc xe con mới tậu còn chưa kịp bóc ni-lon kèm theo các dòng chữ in hastag như "Tặng vợ", "Cùng anh trả nợ" ở ghế sau đã bị ngập trong bùn đất. Nhiều người bình luận: "Chủ xe chưa trả xong nợ đã ôm thêm cục nợ". Ảnh: Otofun

Chị Nguyệt Anh ở phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) phải đăng lên mạng tìm 2 chiếc xe của gia đình bị "lạc trôi" dù hai vợ chồng đã cẩn thận bọc kỹ 'xế cưng' trước đó. Ảnh: FBNV

Sau một ngày mất tích, chiếc xe đã được tìm thấy cách nhà 500m. May mắn cả hai chiếc xe của gia đình chị Nguyệt Anh đã được hàng xóm cố định lại khi đang trôi ra bờ sông. Ảnh từ clip người dân ghi lại.

Chiếc Hyundai Grand i10 được chủ nhân cẩn thận bọc bạt, đỗ gọn trong sân nhà để tránh ngập. Tuy nhiên, khi nước lũ dâng cao, chiếc xe lại bất ngờ nổi theo dòng nước. Đến khi nước rút, phần đuôi xe vẫn mắc kẹt trên mái tôn, tạo nên tình huống trớ trêu khiến thân vỏ và khung gầm hư hỏng nặng. Ảnh: OFFB

Chiếc Suzuki Ciaz dù đỗ cố định tại chỗ nhưng vẫn bị các vật thể trôi nổi trong dòng nước va đập mạnh, khiến kính trước và phần nóc xe hư hỏng nặng, rác thải cũng tràn vào khoang nội thất. Ảnh: Thạch Thảo

(Tổng hợp)

