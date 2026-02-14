Cuối tháng Chạp, nụ đào chúm chím gọi xuân về. Đó cũng là lúc không khí Tết ngập tràn muôn nẻo. Tết len lỏi vào những phiên chợ, rộn ràng trên từng ngõ phố, hiện diện trong niềm vui con trẻ có tấm áo mới và ước mong đoàn tụ của mỗi gia đình. Tại Phương Đông Asahi, mùa xuân được gọi tên bằng sắc hoa rực rỡ, cây lá đâm chồi, hương vị ngày Tết lan tỏa trong khuôn viên được trang hoàng ấm áp, vẽ nên bức tranh xuân tràn đầy sức sống.

Trong không khí ấy, các bậc cao niên chủ động đón Tết, cùng nhau trang trí không gian sinh hoạt chung, tham gia các hoạt động mừng xuân sôi nổi. Vẫn là bánh chưng xanh, câu đối đỏ, cành đào, cây quất, lễ Phật đầu năm, những lời thăm hỏi và phong bao lì xì may mắn, nhưng chính những điều quen thuộc ấy lại mang đến niềm vui, sự kết nối, để các cụ đón một mùa xuân rộn ràng, ấm áp và nhiều kỷ niệm.

Những mảnh ghép “Tết muôn màu” tại Phương Đông Asahi

Trong bức tranh rực rỡ sắc màu của Tết, mỗi hoạt động ngày xuân tại Phương Đông Asahi là một gam màu riêng, có ấm nồng của sum vầy, có rộn ràng của sẻ chia, lắng đọng của hoài niệm. Đó còn là sắc màu sôi nổi của một buổi gói bánh chưng quây quần. Mỗi ông bà một việc, phụ nhau rửa lá dong, vo gạo, tỉ mỉ từng nếp gấp, từng sợi lạt.

Những đôi tay in dấu thời gian chậm rãi gói ghém từng lớp nếp, đậu, thịt như gói cả ký ức Tết xưa. Không gian ngập tràn tiếng nói cười, xen lẫn những câu chuyện thân thương của một thời đã qua.

“Giờ bánh chưng ăn quanh năm chứ xưa là phải chờ đến Tết. Trông bánh chờ trời sáng, tíu tít canh nồi, tiếp nước để không bị cạn, cháy nồi. Trẻ con hồi ấy cũng háo hức thức cùng người lớn, chỉ mong đến lúc vớt bánh, cầm trên tay chiếc bánh nhỏ xinh vừa bằng lòng bàn tay”, bà Thư chia sẻ trong lúc hướng dẫn các bạn điều dưỡng cách gói bánh, như trao lại cả một phần ký ức Tết của đời mình.

Khi không khí xuân lan tỏa khắp Phương Đông Asahi, nét chữ khai xuân cũng trở thành một mảnh ghép không thể thiếu. Góc thư pháp được bài trí trang nhã, mực tàu, giấy đỏ gợi cảm giác Tết xưa thân quen. Các ông bà ngồi bên nhau, có người xin chữ An, Phúc, Lộc, Thọ để lấy may, có người hào hứng tập cầm bút, nắn nót từng nét chữ dưới sự hướng dẫn của ông đồ.

Sau một buổi miệt mài, nhiều cụ đã tự tay hoàn thiện những con chữ đầu xuân để treo trong phòng, như một lời ước nguyện cho năm mới bình an, hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang đến niềm vui quây quần mà còn là cảm giác được sống trọn vẹn trong không khí Tết của các cư dân nơi đây.

Không chỉ hoà mình vào nhịp sống rộn ràng trong khuôn viên Phương Đông Asahi, các ông bà còn cùng nhau xuống phố du xuân, cảm nhận nét yên bình rất riêng của Hà Nội. Chuyến xe đưa ông bà dạo quanh phố phường, ngắm nhìn Hồ Gươm hiện ra yên ả trong nắng ấm.

Không vội vã, xô bồ, chỉ là những bước chân chậm rãi, những ánh mắt ngắm nhìn cảnh vật thân quen trong sắc xuân. Ông bà rủ nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc vui vầy bên bạn bè, nụ cười hiện rõ trên từng gương mặt - một niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn.

Có yêu thương là có Tết

Với nhiều gia đình, Tết là niềm vui sum họp, nhưng cũng là nỗi trăn trở khi người cao tuổi ở một mình trong lúc con cháu vắng nhà. Tại Phương Đông Asahi, khoảng trống ấy dần được xoá nhoà bằng sự quan tâm hiện diện mỗi ngày.

Không gian sống nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa chăm sóc y tế, dinh dưỡng khoa học, nuôi dưỡng cảm xúc và gìn giữ những giá trị truyền thống. Một nơi có nhân viên săn sóc chu đáo, có bạn tâm giao quây quần, có mùi lá dong, nếp mới, đậu xanh, thịt lợn ướp tiêu thơm nồng gian bếp, có giai điệu nhạc xuân rộn ràng, có những hoạt động gắn kết nối dài niềm vui. Tết vì thế mà trở nên ấm áp, đủ đầy và không hề đơn độc.

Khi phong tục đón Tết dần đổi thay trong thời đại mới, Tết tại Phương Đông Asahi mở ra một góc nhìn nhân văn và phù hợp hơn về dưỡng lão. Đây không còn là điều đi ngược giá trị truyền thống, mà là sự chuẩn bị sớm để cha mẹ có thể đón tuổi già trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

“Các con sợ tôi buồn nhưng tôi không thấy vậy. Trong này chẳng thiếu thứ gì, người ra người vào tấp nập, họ hàng, con cái vào thăm đông nên thành ra vui hơn ở nhà”, bà Huyền tâm sự. Bởi lẽ, Tết không chỉ là ngày sum họp, mà còn là dịp sẻ chia yêu thương. Dù ở bất cứ đâu, khi có sự quan tâm và đối đãi chân thành, Tết vẫn luôn trọn vẹn trong tim mỗi người.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

(Nguồn: Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi)