Giảm nghèo thông tin được xã Mường Cơi (Sơn La) xác định là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Sau sáp nhập, xã sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội khi có tuyến Quốc lộ 37 đi qua, tạo thuận lợi cho giao thương và kết nối du khách. Địa phương còn có nhiều điểm đến hấp dẫn như Khu du lịch sinh thái Ban Mai - Suối Chiếu được công nhận là Điểm du lịch cấp tỉnh và Di tích lịch sử đèo Lũng Lô.

Để người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức và chủ động tham gia phát triển du lịch, xã đã triển khai nhiều giải pháp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các khu vực.

Nhờ tiếp cận thông tin, người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Cùng với đầu tư hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng Internet đến các bản, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội và các cuộc họp bản.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kiến thức phát triển kinh tế, kỹ năng làm du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa truyền thống và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá điểm đến được truyền tải kịp thời đến người dân, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch địa phương.

Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng phát huy vai trò tích cực trong công tác giảm nghèo thông tin. Thông qua hoạt động hướng dẫn trực tiếp, nhiều hộ dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá hình ảnh bản làng, giới thiệu sản phẩm OCOP... Từ chỗ chỉ là người tiếp nhận thông tin, người dân từng bước trở thành chủ thể quảng bá hình ảnh quê hương tới du khách trong và ngoài tỉnh.

Hiệu quả của công tác giảm nghèo thông tin được thể hiện rõ tại bản Chiếu, nơi có hồ Suối Chiếu - điểm đến hấp dẫn của du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Cách trung tâm xã Mường Cơi hơn 15 km, hồ Suối Chiếu có mặt nước xanh trong, được bao quanh bởi những cánh rừng và các nếp nhà sàn truyền thống.

Nhờ tiếp cận tốt hơn các nguồn thông tin và kiến thức về phát triển du lịch, nhiều hộ dân trong bản đã mạnh dạn đầu tư thuyền phục vụ tham quan lòng hồ, phát triển dịch vụ ăn uống, giới thiệu văn hóa bản địa và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Song song với phát triển du lịch sinh thái, Mường Cơi còn định hướng xây dựng mô hình du lịch canh nông gắn với nông nghiệp xanh, sạch và tuần hoàn tại các bản Nghĩa Hưng, Văn Tân, Văn Phúc Yên. Toàn xã hiện có trên 500 ha cây ăn quả có múi, trong đó 150 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đây là lợi thế để hình thành các sản phẩm trải nghiệm nông nghiệp phục vụ du khách.

Với những giải pháp đồng bộ, giảm nghèo thông tin đang trở thành nền tảng quan trọng giúp Mường Cơi khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.