Thông qua hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ con giống và kết nối tiêu thụ sản phẩm, nhiều hộ dân trong xã Mường Khiêng đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong đó, phát triển chăn nuôi dê đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tận dụng lợi thế địa hình đồi núi cùng nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, xã Mường Khiêng đã phát triển đàn dê với quy mô hơn 7.000 con. Việc chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát sang nuôi hàng hóa có áp dụng kỹ thuật không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác truyền thông, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người dân vùng cao.

Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như nhiều hộ dân ở bản Mồng Luông đã ổn định cuộc sống nhờ chuyển đổi sang nuôi dê sinh sản. Ông Lò Văn Nơi chủ yếu nuôi lợn nhưng dịch bệnh nhiều, giá thức ăn tăng cao nên hiệu quả không ổn định. Sau khi được tuyên truyền, vận động và tìm hiểu mô hình nuôi dê, năm 2023 gia đình ông chuyển sang nuôi dê sinh sản. Đến nay đã bán được 10 con, thu lãi gần 30 triệu đồng; hiện đàn dê còn 7 con, dự kiến cuối năm sẽ xuất bán thêm vài con nữa.

Cùng với các hộ tự đầu tư phát triển chăn nuôi, năm 2025, bản Mồng Luông có 29 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 58 con dê sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, đàn dê hỗ trợ đã sinh sản thêm 15 con, sinh trưởng và phát triển tốt. Bản hiện có 58 hộ nuôi dê, quy mô phổ biến từ 5-10 con/hộ, một số hộ nuôi gần 20 con, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Để người dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, xã Mường Khiêng đặc biệt chú trọng công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin. Các nội dung tuyên truyền thực hiện đa dạng thông qua họp bản, loa truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép tại các lớp tập huấn kỹ thuật và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Người dân không chỉ được cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất mà còn được tiếp cận kiến thức chăn nuôi an toàn, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương.

Hiện nay, tổng đàn dê của xã Mường Khiêng đạt khoảng 7.050 con, phân bố ở hầu hết các bản. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là chăn thả kết hợp nuôi nhốt bán chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có. Một số hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc, phòng bệnh và lựa chọn giống, giúp nâng cao chất lượng đàn dê. Giá dê thịt hiện dao động từ 130.000-170.000 đồng/kg, đầu ra ổn định, tạo động lực để người dân duy trì và phát triển đàn.

Xác định truyền thông giảm nghèo về thông tin là giải pháp quan trọng để thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của người dân, chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, lựa chọn con giống phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, từng bước tiếp cận chăn nuôi hữu cơ.

Đồng hành cùng chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín tại các bản cũng phát huy vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng thời, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, nhiều hộ đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, tìm hướng phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, xã Mồng Luông lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, con giống và vật tư đầu vào. Địa phương cũng khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị bền vững.