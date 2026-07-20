Ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Mường Lát (huyện Mường Lát cũ) đã ban hành kế hoạch triển khai công tác gia đình, gắn mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân.

Trong đó, đổi mới nội dung và phương thức truyền thông được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Không chỉ hướng đến nâng cao nhận thức, địa phương còn coi đây là cách từng bước giảm nghèo thông tin, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận đầy đủ hơn với các chính sách, kiến thức pháp luật và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là một trong những giải pháp được địa phương chú trọng.

Đổi mới tuyên truyền, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin

Điểm nhấn trong năm nay là việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Bên cạnh các hội nghị trực tiếp, xã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu và các buổi truyền thông tại khu dân cư. Việc kết hợp nhiều kênh truyền thông giúp thông tin lan tỏa sâu rộng, nhất là đến các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức xây dựng gia đình văn hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật với 170 lượt người tham dự, trong đó có 3 hội nghị trực tuyến thu hút 120 lượt người tham gia. Cùng với đó, hơn 30 lượt phát thanh tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới được thực hiện thường xuyên.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) cũng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong giữ gìn hạnh phúc gia đình. Những hoạt động này không chỉ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng mà còn góp phần giảm nghèo thông tin, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ.

Không dừng ở tuyên truyền, xã Mường Lát tiếp tục duy trì các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tạo điểm tựa cho người dân khi cần hỗ trợ. Đội ngũ hòa giải viên cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn ngay từ thôn, bản, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng. Đây cũng là cách để những quy định của pháp luật được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Phát huy hiệu quả truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã không ghi nhận vụ việc bạo lực gia đình. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì với 100% hộ dân đăng ký thực hiện. Công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em được quan tâm thông qua hoạt động tư vấn, hòa giải và ngăn ngừa các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp.

Song song với công tác tuyên truyền, địa phương lồng ghép các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Khi đời sống vật chất từng bước được cải thiện, người dân cũng được tiếp cận nhiều hơn với thông tin chính thống về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa. Đây là nền tảng quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, công tác gia đình trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn. Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền còn hạn chế; cán bộ phụ trách chủ yếu kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên chưa có điều kiện đầu tư sâu cho công tác chuyên môn. Một số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng hoạt động chưa thật sự thường xuyên. Ở một số thôn, bản, nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống bạo lực gia đình vẫn chưa đầy đủ, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải tiếp tục đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thời gian tới, xã Mường Lát sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến pháp luật về gia đình, thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và lồng ghép công tác gia đình với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Địa phương cũng xác định tiếp tục đổi mới công tác truyền thông theo hướng đa dạng, linh hoạt, tận dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số và các kênh thông tin cộng đồng để đưa chính sách đến gần người dân hơn. Qua đó, từng bước giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng những gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết và môi trường văn hóa lành mạnh, bền vững.