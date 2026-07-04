Ngày 3/7, tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA đã chính thức phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng 2025”.

Được tổ chức rộng rãi trên môi trường Internet cho người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, cuộc thi là một hoạt động thiết thực giúp đông đảo người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu các quy định cơ bản của Luật An ninh mạng 2025, đồng thời có thêm hiểu biết về kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, mã độc, nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và ứng dụng định danh điện tử.

Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật An ninh mạng 2025", người dân sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Diễn ra liên tục từ ngày 3/7 đến ngày 29/7, cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng 2025” được tổ chức theo 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 1 tuần. Mỗi cá nhân tham gia thi bằng 1 tài khoản duy nhất tại hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến trên website tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, thông qua việc quét mã QR cuộc thi hoặc vào trang web tapchianninhmang.vn.

Theo thể lệ cuộc thi, nội dung thi tập trung vào kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh mạng; giới thiệu các quy định cốt lõi về bảo vệ an ninh mạng với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến, mã độc hại và các nguy cơ mất an ninh trên không gian mạng hiện nay; các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và ứng dụng định danh điện tử.

Mỗi thí sinh khi tham gia sẽ trả lời một bộ đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Tổng điểm tối đa cho một lượt thi là 100 điểm. Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần trong mỗi tuần thi. Ban tổ chức sẽ trao giải hàng tuần, với 10 giải thưởng mỗi tuần, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Một trong những mục đích của việc xây dựng và ban hành Luật này là hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh mạng đảm bảo đầy đủ, toàn diện và vững chắc hơn; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp, các mặt công tác một cách hiệu quả; huy động được mọi thành phần và nguồn lực cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hướng tới xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn.