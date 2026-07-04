Tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ em ngay từ gia đình, nhà trường

Theo thông báo mới được Văn phòng Chính phủ phát hành, trong kết luận hội nghị toàn quốc ngày 25/6 về bảo vệ trẻ em, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, nhấn mạnh: “Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, là nguồn lực quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

Một quốc gia chỉ có thể phát triển phồn vinh, hạnh phúc khi mọi trẻ em được sinh ra, lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh; được yêu thương, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và được tạo điều kiện phát triển toàn diện”.

Để chăm lo tốt hơn cho trẻ em và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ em trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu phải tập trung là chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa các nguy cơ, rủi ro gây tổn hại đến trẻ em; tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ em ngay từ gia đình, nhà trường, cộng đồng; chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang quản trị chủ động, đặc biệt tại cấp cơ sở, lấy phòng ngừa là chính, giảm thiểu tối đa rủi ro, nguy cơ, ảnh hưởng gây tổn hại đến trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu phải tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ em ngay từ gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Cùng với đó, kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương, nhất là cấp cơ sở. Tập trung rà soát tổ chức bộ máy, nhân lực làm công tác trẻ em các cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảm bảo nguồn lực cho công tác trẻ em, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, thiết thực, trực tiếp liên quan đến trẻ em; huy động nguồn lực hợp pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; ưu tiên cấp xã, vùng khó khăn, các địa bàn có nhiều nguy cơ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Các bộ, tỉnh cũng cần tăng cường bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng và chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ tâm lý học đường cho trẻ em; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại trẻ em.

Đặc biệt, công tác truyền thông, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em phải được đổi mới mạnh mẽ; tăng cường định hướng, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông về công tác trẻ em; truyền thông phải hướng tới thay đổi nhận thức, hành vi của gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính bản thân trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” đã được chính thức phát động, tiếp tục khẳng định cam kết của các cấp, các ngành trong việc đảm bảo để trẻ em Việt Nam được sống an toàn, được yêu thương và được tạo điều kiện phát triển toàn diện, dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số.

Trong chương trình hành động thiết thực này, “Triển khai các hoạt động truyền thông thống nhất, đồng bộ ở quy mô quốc gia; các hoạt động nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy trách nhiệm, vai trò đồng hành của gia đình” cũng đã được xác định là một trong 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, sẽ nghiên cứu thành lập Tiểu ban truyền thông, xây dựng chiến lược truyền thông xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030, huy động nguồn lực, điều phối và tổ chức thống nhất các hoạt động truyền thông ở quy mô quốc gia.

Khuyến khích tổ chức các cuộc thi, sân chơi về an ninh mạng, sáng tạo lành mạnh cho trẻ em. Triển khai các hoạt động nghiên cứu về “Sức khỏe tâm thần số của trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của lạm dụng công nghệ, việc tiếp cận thông tin độc hại.

Xây dựng mô hình “Cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến” nhằm thúc đẩy trách nhiệm, sự tham gia và hiệu quả đồng hành của gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và huy động người có ảnh hưởng - KOLs trên mạng xã hội, các đơn vị quản lý mạng lưới đa kênh – MCN trong công tác tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Trao đổi tại sự kiện phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn mới, đại diện Bộ Y tế đã khẳng định Bộ này sẽ hành động quyết liệt, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Đại diện Bộ Y tế cũng kêu gọi các phụ huynh, thầy giáo, cô giáo hãy là những người đồng hành, gần gũi nhất bên cạnh các em; chủ động trang bị kiến thức, dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn các em sử dụng Internet an toàn, thông minh, tuân thủ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

“Trẻ em chính là những chủ nhân tương lai, những "công dân số" của đất nước. Các em hãy luôn nâng cao tinh thần tự giác, trang bị cho mình những kỹ năng an toàn, biết tự bảo vệ bản thân và biết tìm kiếm sự trợ giúp từ cha mẹ, thầy cô hoặc các cơ quan chức năng qua Tổng đài 111 khi gặp phải nguy cơ, dấu hiệu không an toàn trên mạng trực tuyến”, đại diện Bộ Y tế nhắn nhủ.