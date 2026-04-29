Trong vườn nhà có nhiều rau càng cua mọc dại, tôi nghe nói rau này rất tốt. Xin chuyên gia tư vấn cách dùng và công dụng loại rau này. (Lê Thị Hạnh - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Từ một loại cây mọc dại trong vườn nhà, rau càng cua đang ngày càng được chú ý như một thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt có lợi cho tim mạch và người có huyết áp cao.

Theo các ghi nhận về dinh dưỡng, rau càng cua có vị hơi chua nhẹ cho thấy chứa nhiều vitamin C. Bên cạnh đó, loại rau này còn giàu các khoáng chất quan trọng như natri, magie, kali và vitamin B6. Đây đều là những vi chất đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động ổn định của tim và hệ tuần hoàn.

Các tác dụng phổ biến được ghi nhận từ rau càng cua:

Tốt cho tim mạch: Rau chứa nhiều kali và magie là hai khoáng chất liên quan trực tiếp đến việc điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp. Vì vậy, việc bổ sung rau càng cua trong bữa ăn hằng ngày được cho là có thể hỗ trợ tốt cho người có nguy cơ tim mạch, rối loạn nhịp tim hoặc huyết áp cao. Một số ý kiến còn cho rằng sử dụng đều đặn giúp cơ thể duy trì trạng thái tim mạch ổn định hơn.

Rau càng cua lên ngôi thành đặc sản. Ảnh: P.Thuý.

Ổn định đường huyết: Không chỉ tốt cho tim, rau càng cua còn được nhắc đến trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Với người mắc bệnh tiểu đường, một số cách sử dụng như xay rau tươi lấy nước uống được cho là giúp hỗ trợ ổn định đường huyết trong ngày. Ngoài ra, loại rau này còn được cho là có lợi cho hệ thần kinh, đặc biệt trong các trường hợp run tay ở người lớn tuổi.

Loại rau này còn được đánh giá có tính kháng viêm và hỗ trợ hạ sốt tự nhiên nhờ một số hoạt chất sinh học. Một số trường hợp cảm sốt, say nắng được cho là có thể cải thiện khi sử dụng rau này như một dạng thực phẩm hỗ trợ.

Làm chậm quá trình lão hóa: Rau càng cua còn được xem là có khả năng chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào, hỗ trợ duy trì sức khỏe làn da và thể trạng. Một số ý kiến cho rằng loại rau này có thể hỗ trợ giảm viêm trong các trường hợp đau khớp hoặc chấn thương nhẹ, giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Rau càng cua được chế biến nhiều cách khác nhau như nấu canh, ăn sống, giã lấy nước uống, giã đắp ngoài da. Liều lượng không cố định, có thể điều chỉnh cho phù hợp với mục đích dùng.

Lưu ý, người đang bị tiêu chảy không nên ăn rau càng cua vì tính mát và giàu nước có thể khiến tình trạng rối loạn tiêu hóa trở nên nghiêm trọng hơn. Tương tự, những người bị sỏi thận cần hạn chế sử dụng do nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và bài tiết của cơ thể.

Ngoài ra, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú được khuyên nên thận trọng và tránh sử dụng loại rau này trong chế độ ăn hằng ngày để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Người dùng cần đảm bảo vệ sinh khi sử dụng rau càng cua và kết hợp hợp lý với các thực phẩm khác để đạt hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe.