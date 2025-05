Trực thăng Chinok. Ảnh: EPA/EFE

Các hãng tin CNN và Al Jazeera dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 12/5 cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn việc bán vũ khí và thông báo cho Quốc hội.

Cụ thể, Mỹ sẽ bán cho UAE 6 trực thăng CH-47F Block II Chinook trị giá 1,3 tỷ USD và nhiều thiết bị quân sự khác, gồm cả hệ thống cảnh báo tên lửa, dẫn đường và thông tin liên lạc giá 130 triệu USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho hay: "Bằng cách giúp đỡ cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng trong khu vực, thương vụ này sẽ hỗ trợ chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại của Mỹ. UAE là một đối tác quan trọng của Mỹ đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở Trung Đông. Thương vụ được đề xuất này sẽ cải thiện năng lực của UAE trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện hữu trong tương lai bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động bay. UAE sẽ sử dụng các trực thăng trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và chống khủng bố".

Cơ quan quốc phòng Mỹ cho biết thêm, đợt bán này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng phòng thủ của Mỹ.

UAE, quốc gia cam kết chi 1,4 nghìn tỷ USD để đầu tư vào Mỹ, là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước ở Trung Đông của ông Trump. Dự kiến, trong chuyến đi tới UAE, Tổng thống Mỹ sẽ công bố một loạt thỏa thuận tài chính giữa hai nước, gồm cả khoản đầu tư tập trung vào trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, sản xuất và năng lượng.

Năm nay, các nghị sĩ Dân chủ, phe chiếm thiểu số ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, đã phản đối bán vũ khí cho UAE. Hồi tháng 1, thượng nghị sĩ Chris Van Hollen và hạ nghị sĩ Sara Jacobs đã chỉ trích UAE cung cấp vũ khí cho Lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan.

Cùng ngày Washington công bố vụ bán vũ khí cho UAE, thượng nghị sĩ Chris Murphy tuyên bố sẽ tìm cách chặn giao dịch này vì một công ty được Abu Dhabi hậu thuẫn đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào liên doanh tiền điện tử của ông Trump.