Hãng tin BBC dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/4 cho biết, hai người được đề cập là Hamideh Soleimani Afshar, cháu gái của Tướng Soleimani và con gái người phụ nữ này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay bà Afshar và con gái là những người có thẻ xanh đang sống xa hoa ở Mỹ.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), sau khi nhập cảnh nước này bằng visa du lịch năm 2015, bà Afshar được phép tị nạn vào năm 2019 và trở thành người có thẻ xanh vào năm 2021. Năm 2025, khi nộp đơn xin nhập tịch, người phụ nữ này khai đã đến Iran 4 lần kể từ khi nhận được thẻ xanh. DHS cho rằng những chuyến đi tới Iran cho thấy yêu cầu tị nạn của bà Asfar là gian lận. Cơ quan này cho biết thêm, con gái của bà Asfar là Sarinasadat Hosseiny, đã đến Mỹ vào năm 2015 bằng visa sinh viên và sau đó được cấp phép tị nạn vào năm 2019, có thẻ xanh vào năm 2023.

Tuy nhiên, con gái của ông Soleimani cáo buộc những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ là "sai sự thật", khẳng định những người bị bắt giữ "không có bất kỳ mối liên hệ nào" với cha cô.

Tướng Soleimani là người đi đầu trong các hoạt động quân sự của Iran ở Trung Đông với tư cách là chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của quốc gia Hồi giáo. Vị tướng 62 tuổi này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq năm 2020.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Afshar đã bày tỏ sự ủng hộ đối với giới lãnh đạo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức bị Washington coi là khủng bố. Cơ quan này cũng dẫn chứng hoạt động trên mạng xã hội của bà Asfar, cáo buộc bà quảng bá thông điệp của chính phủ Iran và ca ngợi các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên và các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Các quan chức Mỹ cho hay chồng của bà Asfar đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Mỹ đã thu hồi tư cách pháp lý của Fatemeh Ardeshir-Larijani, con gái của cựu Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chồng bà - Seyed Kalantar Motamedi. Cả hai người đã rời khỏi Mỹ và bị cấm nhập cảnh trở lại.