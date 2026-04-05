Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, ông Trump hôm 3/3 viết trên mạng xã hội Truth Social: "Hãy nhớ tôi đã cho Iran 10 ngày để đạt được thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz. Thời gian đang cạn dần, 48 giờ nữa trước khi địa ngục giáng xuống họ".

Tổng thống Mỹ ngày 26/3 cho biết đã kéo dài thời hạn đàm phán hạt nhân với Iran lên 10 ngày, một phần vì Tehran đã cho phép 10 tàu chở dầu của Mỹ mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí.

Đáp trả tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn của bộ chỉ huy tác chiến cao nhất của Iran, cơ quan điều phối các lực lượng vũ trang của quốc gia Hồi giáo đã cảnh báo Mỹ và Israel rằng toàn bộ khu vực sẽ trở thành “địa ngục” đối với Tehran nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Hãng tin BBC dẫn lời ông Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya nói: “Nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ biến thành địa ngục đối với các vị, ảo tưởng đánh bại Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ trở thành một vũng lầy mà các vị sẽ chìm vào đó.”

Ông Ali Abdollahi, chỉ huy của Khatam al-Anbiya đe dọa “cổng địa ngục sẽ mở ra” cho Mỹ và Israel. Ông Abdollahi đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Trump và mô tả lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng của Iran là một “hành động tuyệt vọng, kích động, mất cân bằng”. Chỉ huy của Khatam al-Anbiya lưu ý nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, Tehran sẽ không còn giới hạn nào trong nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng được quân đội Mỹ và Israel sử dụng.

Khu vực Trung Đông đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công chung vào Iran hôm 28/2, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng cho đến nay, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Iran lúc bấy giờ Ali Khamenei.

Tehran đã trả đũa thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào Israel cũng như Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh, nơi đặt các tài sản quân sự của Mỹ. Iran cũng đã hạn chế sự di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.