Theo hãng tin BBC, một đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyerahmad, phía nam Iran cùng thống đốc tỉnh này đã phủ nhận việc bắt giữ phi công thứ 2 trên tiêm kích của Mỹ bị bắn rơi. Thống đốc tỉnh Kohgiluyeh và Boyerahmad cũng bác bỏ tin phi công thứ nhất trên chiếc F-15 nói trên đã được Mỹ giải cứu.

Các kênh truyền thông nhà nước Iran đã kêu gọi người dân bắt sống phi công Mỹ, đồng thời công bố mức thưởng lớn của Tehran cho việc này lên tới 66.100 USD. Số tiền thưởng này cao hơn đáng kể so với mức lương trung bình chỉ khoảng 200 - 300 USD/tháng tại Iran.

Hãng tin CNN dẫn lời Bryan Stern, một cựu chiến binh thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ, người sáng lập một công ty chuyên cứu hộ người dân khỏi các khu vực xung đột và sau thảm họa thiên nhiên, cho biết bất kỳ chiến dịch nào nhằm giải cứu thành viên phi hành đoàn F-15 mất tích của Mỹ đều sẽ “rất nguy hiểm và phức tạp”.

Ông Stern nói: "Việc giải cứu không đơn giản như điều trực thăng vào, liên lạc qua radio, nói chuyện với phi công… Nó không giống như trên ti vi".

"Việc đưa máy bay vào rất nguy hiểm. Tôi chắc chắn rằng đã có nhiều trường hợp tương tự như vậy", chuyên gia này cho biết thêm, viện dẫn một vụ việc xảy ra trước đó, với hình ảnh ghi lại được cho thấy một nhóm cảnh sát Iran bắn vào 2 chiếc trực thăng bay ở độ cao thấp trên bầu trời tây nam đất nước.

Các lực lượng Mỹ vẫn đang chạy đua để tìm kiếm phi công còn lại, sau khi một người đã được giải cứu hôm 3/4. Theo ông Stern, việc tìm thấy người còn lại càng nhanh càng tốt là vô cùng quan trọng. "Họ đã phải chạy trốn trong một ngày rưỡi… Đó là một khoảng thời gian rất dài khi bị truy đuổi tích cực phía sau chiến tuyến của kẻ thù. Trên núi, liên lạc bị hạn chế và cũng có thể bị thương", ông Stern nhấn mạnh.

Ông Stern nhận định bất kỳ hoạt động cứu hộ nào nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ban đêm, bởi vì Mỹ có đủ trang thiết bị “nhìn rõ hơn trong bóng tối so với bất kỳ bên nào khác”.