Báo The Hill cho hay, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, quá trình rút khỏi hiệp định này cần thời hạn 1 năm trước khi chính thức có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Trump tại một sự kiện hôm 27/1. Ảnh: Nhà Trắng

Một văn bản được đăng tải trên trang web của Liên Hợp Quốc vào năm ngoái đã xác nhận ngày 27/1/2026 là thời điểm Mỹ chính thức rút khỏi hiệp định khí hậu.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017 - 2021), ông Trump từng rút Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, tạo ra đòn giáng đối với những nỗ lực quốc tế nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Trump là Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã đảo ngược quyết định trên khi đưa Mỹ tái tham gia hiệp định.

“Tôi đoán là mình không cần phải xin lỗi, nhưng tôi muốn xin lỗi vì thực tế rằng nước Mỹ dưới chính quyền gần đây nhất đã rút khỏi thỏa thuận Paris”, ông Biden phát biểu tại Hội nghị thứ 26 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra ở Glasgow, Scotland vào tháng 11/2021.

Theo The Hill, Hiệp định khí hậu Paris đặt ra mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu thấp hơn 2°C, đồng thời cố gắng giữ mức ấm lên dưới 1,5°C.