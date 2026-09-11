Đài RT ngày 10/9 đưa tin, thành phố New York mới đây đã tổ chức một buổi biểu diễn UAV nhằm tưởng niệm các nạn nhân và tôn vinh những người đã dũng cảm đối mặt với hiểm nguy trong vụ khủng bố 11/9 cách đây 25 năm.

Đã có gần 3.000 UAV được phóng từ đảo Governors, sau đó tái hiện thành hình tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới với kích thước tương đương thực tế. Số lượng UAV được xác định chính xác nhằm tưởng niệm từng sinh mạng trong tổng số người thiệt mạng.

Mỹ dùng gần 3.000 UAV để tái hiện tòa tháp đôi ở New York. Video: RT

Vào ngày 9/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không lãng quên những mất mát trong vụ khủng bố 11/9. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tại New York tại thời điểm xảy ra thảm họa, cho biết đã chứng kiến những điều mà ông không muốn thấy lại.

"Chuyến đi tới hiện trường trong những ngày sau đó là một trải nghiệm khó khăn", ông Trump nói.

Ngay trước dịp tưởng niệm 25 năm, thành phố New York cũng mở một cổng dữ liệu công khai, đăng tải khoảng 170.000 trang hồ sơ liên quan chất lượng không khí, nguy cơ sức khỏe và cách chính quyền phản ứng sau vụ tấn công 11/9.