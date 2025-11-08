Đại sứ Einat Kranz Neiger. Ảnh: Times of Israel

Báo Guardian dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel viết: "Chúng tôi cảm ơn các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật tại Mexico đã ngăn chặn một âm mưu do Iran chỉ đạo, vốn tìm cách tấn công đại sứ Israel tại Mexico".

Một quan chức Mỹ giấu tên cũng cáo buộc, lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Iran đã khởi xướng kế hoạch vào cuối năm 2024 và âm mưu này đã bị phá vỡ trong năm nay, hiện không gây ra mối đe dọa nào. Quan chức Mỹ không cung cấp bằng chứng chi tiết hoặc cho biết việc ngăn chặn vụ mưu sát diễn ra như thế nào.

Tel Aviv cho hay, âm mưu ám sát được dự kiến tiến hành sau khi Israel tấn công khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria vào ngày 1/2/2024, khiến một số nhân vật quân sự cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng.

Tehran đã phủ nhận các cáo buộc trên. Đại sứ quán Iran tại Mexico ra thông cáo khẳng định: "Đây là một lời nói dối trắng trợn với mục tiêu phá hoại mối quan hệ hữu nghị và lịch sử giữa Mexico và Iran. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ cáo buộc đó".

Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh của Mexico đã ra tuyên bố chung ngắn gọn cho biết, nhà chức trách địa phương không nhận được báo cáo nào liên quan đến một âm mưu được cho nhằm vào đại sứ Israel tại Mexico.

Theo báo Times of Israel, Washington từ lâu đã cáo buộc Iran tìm cách ám sát các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn về hưu, cũng như người Israel, kể cả trên lãnh thổ Mỹ.