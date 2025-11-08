Trung tâm Du khách Điện Capitol đóng cửa vì chính phủ Mỹ ngừng hoạt động. Ảnh: NY Times

Hãng CNN đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Các thành viên Thượng viện không nên rời thủ đô cho tới khi họ đạt được một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Nếu không đạt thỏa thuận, các thành viên đảng Cộng hòa nên chấm dứt ngay lập tức việc câu giờ và chăm lo cho những người lao động Mỹ vĩ đại của chúng ta".

Tuần này, ông Trump nói với các nghị sĩ Cộng hòa rằng họ đang bị tình trạng bế tắc này "giết chết" về mặt chính trị. Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định cách tốt nhất để mở cửa chính phủ trở lại là xóa bỏ việc cản trở thông qua nghị quyết tại Thượng viện, một động thái mà ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã phản đối.

Hôm 7/11, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mỹ John Thune đã bác bỏ đề xuất của các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ về việc tái mở cửa chính phủ và gọi điều đó là không khả thi. "Tôi nghĩ tất cả những người theo dõi tình hình đều biết đó là đề xuất không khả thi. Việc gia hạn Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng là một cuộc đàm phán. Đó là vấn đề chúng ta sẽ bàn sau khi chính phủ mở cửa trở lại".

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang gây ra thiệt hại kinh tế tồi tệ hơn nhiều so với ước tính và có thể làm giảm một nửa tăng trưởng GDP của đất nước trong quý 4.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 7/11, ông Hassett nhấn mạnh, việc chính phủ đóng cửa suốt 38 ngày, dài nhất trong lịch sử Mỹ đang tác động đặc biệt nặng nề đến các ngành du lịch, khách sạn và xây dựng. "Tác động đến nền kinh tế còn tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến ​​của chúng tôi vì nó đã kéo dài quá lâu", Cố vấn kinh tế Nhà Trắng bày tỏ.

Các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 700 chuyến bay tại 40 sân bay lớn trên khắp cả nước vào ngày 7/11, sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) công bố việc cắt giảm nhân sự do chính phủ đóng cửa.