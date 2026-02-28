Tờ Times of Israel tiết lộ, cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành. Đây là chiến dịch đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và địa điểm tấn công được xác định một cách kỹ lưỡng.

"Mỹ đang thực hiện hàng loạt đợt không kích từ các căn cứ không quân ở Trung Đông và một nhóm tác chiến tàu sân bay. Đợt không kích này sẽ có cường độ lớn hơn so với tháng 6 năm ngoái", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Nổ ở Tehran. Ảnh: Times of Israel

Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tel Aviv đã phong tỏa không phận Israel nhằm đối phó cho những nguy cơ từ Iran.

Ngược lại, truyền thông Iran hiện đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ tại phía bắc và phía đông thủ đô Tehran; và các vùng Isfahan, Karaj, and Kermanshah. Theo các quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm an toàn.

Giới chức quân sự Israel dự báo rằng "giai đoạn đầu" của chiến dịch tấn công dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày. Mục tiêu không kích ưu tiên là trụ sở chính quyền và các vị trí phóng tên lửa của Tehran.