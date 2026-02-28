Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 28/2 đã thông báo về việc quân đội Israel tiến hành tấn công phủ đầu với Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.
"Tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm đối phó với những nguy cơ từ hành động đáp trả tiềm năng của Iran", Bộ Quốc phòng Israel cho biết.
Iran tấn công đáp trả
Theo hãng thông tấn IRNA, giới chức Tehran xác nhận rằng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hiện vẫn an toàn, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả "mạnh mẽ" đợt tấn công của Israel.
Còi báo động không kích hiện đã vang khắp khu vực miền bắc của Israel, khi Iran bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo để tấn công. Quân đội Israel đã kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn, đồng thời yêu cầu người dân địa phương tìm nơi trú ẩn an toàn.
Israel đặt tên chiến dịch là 'Sư tử gầm'
Theo CNN, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo tên của chiến dịch tập kích Iran là "Sư tử gầm", tiếp nối chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025.
Bên cạnh đó, một số bệnh viện lớn ở Israel thông báo chuyển hoạt động xuống hầm ngầm. Bộ Y tế Israel yêu cầu các cơ sở phải chuẩn bị mức độ sẵn sàng cao nhất, đồng thời chỉ thị các bệnh viện cho những ca bệnh không nghiêm trọng xuất viện.
Ông Trump chính thức lên tiếng
Trong một đoạn video dài 8 phút trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các nguy cơ từ chế độ ở Iran, bao gồm những nhân vật vô cùng cứng cựa và nguy hiểm. Chính sách của họ đang đe dọa trực tiếp nước Mỹ, các binh lính của chúng ta ở nước ngoài và toàn bộ đồng minh trên thế giới", ông Trump nói.
Tổng thống Trump nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chiến dịch lần này là tiêu hủy các tên lửa và "đánh sập hoàn toàn" ngành công nghiệp tên lửa của Iran. Theo thông tin của tình báo Mỹ, Tehran được cho là có khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung, đủ tầm bắn bao phủ toàn khu vực và vươn tới cả Israel.
Mỹ đã 'nhập cuộc'
Tờ Times of Israel tiết lộ, cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Iran là chiến dịch do Mỹ và Israel cùng tiến hành. Đây là chiến dịch đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và địa điểm tấn công được xác định một cách kỹ lưỡng.
"Mỹ đang thực hiện hàng loạt đợt không kích từ các căn cứ không quân ở Trung Đông và một nhóm tác chiến tàu sân bay. Đợt không kích này sẽ có cường độ lớn hơn so với tháng 6 năm ngoái", một quan chức Mỹ tiết lộ.
Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tel Aviv đã phong tỏa không phận Israel nhằm đối phó cho những nguy cơ từ Iran.
Ngược lại, truyền thông Iran hiện đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ tại phía bắc và phía đông thủ đô Tehran; và các vùng Isfahan, Karaj, and Kermanshah. Theo các quan chức Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm an toàn.
Giới chức quân sự Israel dự báo rằng "giai đoạn đầu" của chiến dịch tấn công dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày. Mục tiêu không kích ưu tiên là trụ sở chính quyền và các vị trí phóng tên lửa của Tehran.
Israel tuyên bố tấn công phủ đầu
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết: "Nhà nước Israel đã phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia".
Hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran vào sáng nay 28/2, kèm theo những cột khói lớn.
Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó đã đưa tin về 3 vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trong khi đó, tờ Shargh lại tiết lộ rằng có nhiều cột khói đã được nhìn thấy tại khu vực mà lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thường lui tới.
Theo nguồn tin của tờ New York Times, các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng các kế hoạch tập kích của Washington nhắm vào Iran cũng sẽ nhanh chóng được tiến hành.