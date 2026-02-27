Các nước khuyến cáo công dân rời Iran. Ảnh: EPA

Canada đã kêu gọi công dân nước này rời Iran càng sớm càng tốt khi căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao. Chính phủ Canada ra thông báo nêu rõ: "Người Canada ở Iran: Do căng thẳng đang diễn ra, các hành động thù địch trong khu vực có thể tái diễn mà không có hoặc có rất ít cảnh báo. Hãy rời khỏi Iran ngay bây giờ nếu bạn có thể làm như vậy một cách an toàn. Hãy đảm bảo các giấy tờ đi lại của bạn còn hiệu lực và dự trữ đủ đồ dùng cần thiết trong trường hợp bạn cần phải trú ẩn tại chỗ".

Cùng thời điểm, Trung Quốc cảnh báo công dân tránh đến Iran do những rủi ro an ninh gia tăng khi Tehran đang đối mặt với các mối đe dọa tấn công từ Mỹ.

Tờ Times of Israel dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết: "Trước tình hình an ninh ở Iran, Bộ Ngoại giao và đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran khuyến nghị công dân nên tránh đến Iran vào thời điểm này. Các công dân Trung Quốc đang ở Iran được khuyến cáo tăng cường những biện pháp phòng ngừa an toàn và sơ tán càng sớm càng tốt".

Tờ China Daily dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 26/2 khẳng định Bắc Kinh phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế liên quan đến tình hình ở Iran. Trung Quốc hy vọng các bên sẽ giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại.

Đầu tuần này, Australia cho biết đã khuyến cáo thành viên gia đình của các nhà ngoại giao nước này đang công tác tại Israel và Lebanon rời đi. Ngoài ra, công dân Australia tại Israel và Lebanon cân nhắc rời 2 nước này trước khi quá muộn.

Hôm nay (27/2), Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và các thành viên gia đình của những người đang công tác tại Israel rời khỏi nước này do “rủi ro về an ninh".